Tráfego na Avenida Santos Dumont é liberado nesta manhã

14:42 · 21.12.2016 / atualizado às 14:56

Tráfego na Avenida Santos Dumont foi liberado na manhã desta quarta-feira ( Foto: Nah Jereissati )

O tráfego na Avenida Santos Dumont foi liberado na manhã desta quarta-feira, 21. Os trabalhos de limpeza da área e reparação do pavimento foram concluídos no último dia 13 de dezembro. A Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra) desmobilizou parte do canteiro de obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, em frente ao Colégio Militar, no Centro da capital. As atividades contaram com apoio do Departamento de Estradas e Rodovias (DER). Além da recuperação da via, toda sinalização horizontal e vertical do local foi refeita com o apoio do Detran-CE.

Com a liberação, o tráfego no local foi normalizado. O acesso ao Colégio Militar e estádio Eudoro Corrêa passa por processo de restauração. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) estiveram presentes em um primeiro momento com o intuito de orientar os transeuntes. O canteiro de obra da estação Colégio Militar ficará restrito à praça em frente à Igreja do Cristo Rei.