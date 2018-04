Tráfego na Avenida Aguanambi deve ser liberado até 15 de maio

16:08 · 26.04.2018 / atualizado às 16:19

O prefeito Roberto Cláudio anunciou, nesta quinta-feira (26), que o tráfego na Avenida Aguanambi, entre a Domingos Olímpio até o km 0 da BR-116, deve ser liberado até o dia 15 de maio. A nova data foi dita durante transmissão ao vivo pelo Facebook.

O chefe do executivo municipal explicou que "o trânsito vai ficar totalmente liberado até o dia 15 de maio. As obras acessórias, que são calçadas, paisagismo, acabamentos das estações, a gente vai terminá-las até o começo de julho".

As obras na Av. Aguanambi começaram há dois anos e dois meses, para a implementação do Bus Rapid Transit (BRT) e ampliação de urbanização da via. Desde então, o tráfego em trechos da avenida foi bloqueado por conta das obras.

No fim do ano passado, o prefeito havia anunciado que o tráfego de carros por toda a extensão da Av. Aguanambi seria liberado em fevereiro e as obras do BRT estariam concluídas em abril.

Bicleta Integrada

Além do tráfego na Avenida Aguanambi, o prefeito falou no ao vivo sobre a 7ª estação da Bicicleta Integrada, no terminal do Antônio Bezerra, que foi inaugurada nessa quarta-feira (25). Segundo Roberto Cláudio, todos os terminais já dispõem deste equipamento.