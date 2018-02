Terminam nesta quinta (22) inscrições para a lista de espera e suplentes na UFC

12:36 · 22.02.2018

Os candidatos de Fortaleza tiveram de 19 a 22 de fevereiro para solicitar matrícula ou entrar para o banco de suplentes ( Foto: Alex Costa )

Esta quinta-feira (22) foi o último dia de inscrição para quem ainda tenta a vaga do ensino superior na Universidade Federal do Ceará (UFC). Os classificados na lista de espera e interessados em se inscrever como suplentes para vagas não preenchidas, decorrentes de matrículas canceladas ou de desistências, tiveram que comparecer à Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), no Campus do Pici, e realizar a solicitação de matrícula, nos casos de aprovados na lista de espera, ou, para os não aprovados, cadastro no banco de suplentes.

O prazo para inscrição dos concorrentes em Fortaleza foi de 19 a 22 de fevereiro, enquanto os candidatos do interior tiveram de 20 a 22 de fevereiro para solicitar matrícula. Nos Campus Russas, Quixadá, Sobral e Crateús, os estudantes deveriam completar o processo entrando em contato com as diretorias de seus respectivos cursos.

Os cursos de História, Letras, Sistemas e Mídias Digitais e Zootecnia são os últimos a realizarem as inscrições, que vão de 14 às 17 horas desta quinta (22). Mais informações sobre o cronograma e a documentação básica exigida de todos os candidatos, além da documentação de cotistas (de acordo com a classe de concorrência) que devem ser entregues podem ser consultados no site do SISU na UFC.