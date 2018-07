Temperaturas amenas têm influência do Hemisfério Sul

20:02 · 13.07.2018 / atualizado às 20:23

Na próxima semana, a tendência é que as mínimas continuem entre 22° e 23° ( Foto: Arquivo )

Temperaturas mais amenas e com leve sensação de frio, especialmente no início da manhã, vêm chamando atenção dos fortalezenses nos últimos dias. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme), os meses de junho e julho são os mais frios no Estado, em decorrência do inverno que ocorre neste período no Hemisfério Sul.

Na última semana, as menores temperaturas observadas na Capital cearense ficaram entre 22,3 °C, na última quarta-feira (11), e 23,3° C, nesta sexta-feira (13). Em todos os dias, o observado foi registrado entre 6h e 8h da manhã.

De acordo com o meteorologista da Funceme, David Ferran, as temperaturas mínimas típicas ao mês de julho em Fortaleza são de 22,7 ° C. Na próxima semana, conforme aponta, a tendência é que as mínimas continuem entre 22° e 23° e as máximas fiquem em torno de 31° ou 32° graus, observados geralmente entre 13h e 14h do dia.

Associado a isso, a sensação térmica pode trazer ainda mais amenidade à Capital em virtude da incidência dos ventos, que já são mais fortes nesta época, em relação aos meses do início do ano. “Em junho e julho já começa a ter um aumento gradativo dos ventos e associado a diminuição da temperatura característica neste período temos essa menor sensação de calor”, destaca o meteorologista da Funceme.