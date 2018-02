Taxistas e prefeito se reúnem para discutir regulamentação do Uber na quinta-feira (1º)

09:46 · 23.02.2018 / atualizado às 11:31

O prefeito Roberto Cláudio esteve no sistema Verdes Mares na manhã desta sexta-feira (23) ( Foto: Natinho Rodrigues )

O Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditáxi) realiza, na quinta-feira (1º de março), uma reunião com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Na pauta do encontro, solicitado pela categoria, a criação de novas vagas e a regulamentação do aplicativo Uber. "Existe, atualmente, uma divisão se o momento é adequado para novas vagas ou se é melhor esperar a regulamentação do Uber para ceder isso. Vamos discutir. Sou a favor. Está sendo discutido em Brasília", declarou o prefeito, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Conforme o prefeito Roberto Cláudio, a Capital tem poder limitado de autonomia para regulamentar o serviço do Uber. "A gente precisa dessa lei federal para organizar. Claro que o Governo Federal liberando fica mais fácil a gente cobrar taxas e impostos. Temos um estudo de impacto da renúncia fiscal. Esse pessoal está trabalhando sem pagar imposto e nenhum tipo de obrigação tributária, o que gera uma competição desleal com os taxistas", avalia Roberto Cláudio.

Sem prazo definido

Questionada sobre se a regulamentação sairá em 2018, o chefe do Executivo municipal diz não ter parâmetro para definir prazo. "Acredito que o ideal é ser votado o mais rápido possível para os municípios poderem cobrar tributo e fiscalizar, além de gerar uma competição legal. Ao mesmo tempo, o serviço vai ofertar oportunidade aos "rendeiros", que estão há mais de 10 anos, e não tem a oportunidade de ter uma vaga. Com a regulamentação dos aplicativos em definitivo a gente poderá dizer um número de vagas".

Sobre modelos de regulamentação a serem seguidos, como em São Paulo, Roberto Cláudio diz não ter definido um modelo. "Mesmo a [regulamentação] de São Paulo pode cair por terra se a regulamentação federal mudar o padrão. Estamos trabalhando dentro da perspectiva do governo federal com os taxistas", conclui.

Autorização

O aplicativo Uber funciona desde agosto de 2017, em Fortaleza, por meio de uma liminar que determina a liberação do aplicativo de transporte. O juiz titular da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Carlos Augusto Correia Lima, deferiu o pedido.