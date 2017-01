Surfistas da praia da Leste Oeste promovem ação de limpeza

14:12 · 15.01.2017 / atualizado às 14:38 por Mayara de Araújo

Surfistas se reuniram para realizar a limpeza da praia da Leste Oeste ( José Leomar )

A chuva que banhou a Praia Formosa na manhã deste domingo (15) não intimidou os frequentadores típicos. Entre os banhistas e a turma dos rachas, que preenchem a Leste Oeste, notava-se, no entanto, um grupo incomum. Em vez de bolas de futebol ou pranchas de surfe, traziam às mãos sacolas de lixo.

Para cerca de 20 pessoas, presentes no local desde às 8h, este domingo era dia de faxina. "A prefeitura faz a sua parte, mas entendemos que quem usa também tem que ajudar a preservar", afirma Caio Lívio, 27 anos. Apreciador das ondas da Formosa desde os 13 anos, Lívio explica que, desde o ano passado, os surfistas da própria praia decidiram promover uma ação de limpeza. “Nos organizamos pelas redes sociais. Em uma semana, mobilizamos todo mundo e deu certo”, completa. Os participantes eram, em sua maioria, surfistas do bairro Moura Brasil e localidades vizinhas como Centro, Jacarecanga, Monte Castelo e Pirambu.

Esta é a segunda vez que o grupo se reúne. Segundo o cinegrafista Bruno Rafael, 32, o objetivo é fazer a limpeza pelo menos uma vez ao ano. “Começamos no ano passado, sempre nesse período. Primeiro, por que a maioria do pessoal está de férias e aí conseguimos reunir muita gente. E segundo por causa da sujeira do revéillon”, detalha.

A pedagoga Daniele Alencar, 29, praticante de body board há 10 anos, confirma a queixa de Bruno: “dias 2 e 3 de janeiro é impossível surfar aqui na Leste Oeste. A sujeira da festa no Aterrinho vem toda pra cá”. Para Daniele, a comunidade do entorno não deve aguardar apenas a ação do poder público. “Eu levo só sete minutos a pé pra chegar na praia. Esse é um privilégio que poucos têm. Então, eu preciso cuidar disso. Inclusive, pra garantir que a minha filha possa curtir esse espaço do mesmo jeito que eu”, defende, fazendo referência à pequena Marina, de 6 anos, de sacola a postos.

Impacto ambiental

A pedagoga explica que, na praia, a filha coloca em prática as lições aprendidas na escola: “Ela estuda num colégio sócio-interacionista e eles reforçam essa questão ambiental. Ela já sabe as cores do lixos recicláveis, os três erres – reciclar, reduzir e reutilizar”. É a própria Marina que detalha, categórica, a importância da ação: “A gente tem que ficar juntando o lixo, se não o peixinho vai comer. E aí ele fica com dor de barriga e morre”.

Uma hora depois do início da limpeza, o grupo já tinha reunido diversas sacolas de lixo com os mais diferentes resíduos: garrafas de cerveja, copos e sacos plásticos, chinelas, roupas e muitos pedaços de madeira. “Esses galhos de árvore ou pedaço de móvel são complicados por que pegam os surfistas de surpresa. Podem causar um acidente”, denuncia Caio Magno, 29 anos.

O engenheiro de pesca, que também acumula uma década de surfe na Formosa, atribui a importância da ação também à preservação do bioma da praia. “Temos aqui um ambiente recifal, frequentado por muitas espécies de peixes e tartarugas. Os sacos plásticos, por exemplo, são um problema sério por que as tartarugas confundem as sacolas com algas marinhas, das quais elas se alimentam, e morrem por sufocamento”, alerta. Segundo Magno, é comum encontrarem tartarugas mortas na orla da Formosa.

Além da limpeza frequente da orla, promovida pelo poder público, Magno sugere outras estratégias que tornariam a conservação da praia mais duradoura. “Sentimos falta de latas de lixo com placas indicativas, sabe? Se o banhista não tiver a consciência de trazer seu saco de lixo pra juntar e jogar em outro lugar, ele não vai encontrar uma lixeira aqui. Isso a prefeitura poderia fazer”, reforça, acrescentando ainda a necessidade de limpeza do mato que se acumula no morro que dá acesso à praia.