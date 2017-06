SRT/CE e Prefeitura de Fortaleza lançam projeto Juventude Aprendiz

15:42 · 11.06.2017 / atualizado às 15:53 por Com informações do Ministério do Trabalho e Emprego

Objetivo é sensibilizar e conscientizar jovens de 14 e 18 anos sobre a importância de serem inseridos no mercado de trabalho ( Foto: Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas )

Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, a Superintendência Regional do Trabalho do Ceará (SRT/CE) e a Coordenadoria de Juventude da Prefeitura de Fortaleza lançam, nesta segunda-feira (12), o projeto Juventude Aprendiz. O objetivo é sensibilizar e conscientizar jovens entre 14 e 18 anos sobre a importância de serem inseridos no mercado de trabalho por meio do Instituto de Aprendizagem.

O lançamento será realizado no auditório da Superintendência, quando será exibido um documentário sobre o trabalho infantil, produzido pelos alunos de audiovisual da Rede Cuca. O projeto será desenvolvido durante toda a semana no Cuca Barra (dia 13), Cuca Jangurussu (dia 14) e no Cuca Mondubim (dia 16).

Durante a ação serão cadastrados aprendizes e emitidas carteiras de identidade, CPF e carteiras de trabalho. Também haverá palestras sobre as práticas de seleção e um festival artístico com grupos de aprendizagem. Pela manhã, as ações iniciam às 8h, e, à tarde, às 13h, para que estudantes dos dois turnos possam participar.

Segundo o superintendente regional Fábio Zech, tratar dos malefícios do trabalho infantil é muito mais que fiscalizar. “Ações como o projeto Juventude Aprendiz são fundamentais para inserimos os jovens no mercado de trabalho de forma digna e legal”, disse.

SERVIÇO

Lançamento do projeto Juventude Aprendiz

Dia 12/06, às 10h

Local: Superintendência Regional do Trabalho no Ceará (Rua 24 de Maio, 178 - 1º andar – auditório)