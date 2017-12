Sri Prem Baba leva mensagem de amor em palestra na Unifor

20:05 · 16.12.2017 / atualizado às 21:39

Levando uma mensagem de amor e equilíbrio espiritual, o líder humanitário Sri Prem Baba realizou palestra na tarde deste sábado (16) na Universidade de Fortaleza (Unifor). O evento contou com a presença de centenas de pessoas, incluindo crianças, jovens e adultos.

"Fortaleza tem sido bastante acolhedora. Quantas coisas maravilhosas acontecem aqui. O 'Awaken Love' é um movimento que eu fundei e que tem o objetivo de propagar essa nova consciência e valores como honestidade e gentileza nos vários segmentos da sociedade. Inclusive, ele foi lançado aqui em Fortaleza. Eu sempre recebo o apoio de todos e estou vibrando para que cada vez mais o povo do Ceará possa realmente receber essa minha mensagem e colocá-la em prática para ver suas vidas transformadas", afirmou.

Como mensagem, Sri Prem Baba destacou a renovação da esperança com o ano que vai chegar. "Precisamos lembrar que nós temos nas nossas mãos o poder de construir os nossos destinos. A situação de vida foi construída através dos nossos pensamentos, palavras, sentimentos e ações. E muitas vezes nós desconsideramos esse poder. Passamos a acreditar nas circunstâncias externas para termos as nossas necessidades atendidas. Então o que eu quero é transmitir, nesse momento em que as pessoas se tornam mais reflexivas, é que elas percebam que elas são cocriadoras da realidade. Convido a fazer um exame de consciência sincero e honesto do que ela faria de diferente na vida dela e o que pode fazer de fato", acrescentou o líder humanitário.

Guia

Considerado um guia para as pessoas, Sri Prem Baba afirma que os seres humanos almejam um direcionamento com o objetivo de alcançar essa transformação interior. "Quando a pessoa inicia um processo de reforma íntima, às vezes ela se sente desorientada e precisa de compreensão e clareza. É como se eu oferecesse as coordenadas do GPS. Isso ajuda a pessoa nesse processo de transformação".

Uma das organizadoras do evento, a empresária Ticiana Rolim Queiroz disse que o objetivo é despertar o amor em todos os seres e em todos os lugares. "Uma coisa simples porque ele (Sri Prem Baba) diz que a gente já nasceu amando e a gente não tem que aprender a amar, temos que desaprender a odiar. O movimento 'Awaken Love' ajuda as pessoas a se conectarem com esse amor. A proposta é olhar para dentro, se reconectar com o nosso propósito de missão de vida. O Sri trabalha muito a autorresponsabilidade", explicou ela.

Seguidores

As amigas Lívia Porto e Rachel Gomes consideram o evento enriquecedor. "No sentido de que todas as pessoas que estão buscando o mesmo propósito e tendo a oportundiade de trazer esse conhecimento. Eu acho um evento muito rico que pode trazer outras pessoas que não conhecem a palavra dele", opiniou Lívia.

Para Rachel, a busca do equilíbrio a fez seguir Sri Prem Baba. "Esses eventos espirituais são muito bons para qualquer pessoa. Eu acho que hoje em dia a gente busca isso. Então proporcionar uma palestra deste tipo promove a ideia de busca pelo amor e equilíbrio. Isso é maravilhoso", afirmou.

Já Ayana Kooy explicou os motivos de admirar Prem Baba. "Eu tento seguir as coisas que ele escreve, principalmente sobre o silêncio. Já faz uns meses que eu o conheço e muitos pensamentos dele são em comum com o budismo e a filosofia e teoria do Yoga".