SPD e Cruz Vermelha ampliam serviços de saúde para pessoas em situação de rua na Capital

23:54 · 18.09.2018 / atualizado às 23:55

Em Fortaleza, dependentes químicos em situação de rua atendidos pelo Projeto Corre Pra Vida terão serviços de saúde ampliados. O auxílio é fruto de uma parceria entre Governo do Estado, por meio da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD), e Cruz Vermelha no Ceará.

Às terça-feiras pela manhã, os serviços estarão disponíveis nos contêineres do projeto, instalados no Centro e na Parangaba. Os postos contam com socorristas, técnicos de enfermagem e enfermeiros da Cruz Vermelha Brasileira.

Desenvolvido pela SPD, o Corre Pra Vida ganha o reforço do movimento internacional que assegura maior acesso ao suporte básico de saúde, como curativos, orientações sobre tuberculose, IST/Aids e práticas de redução de riscos no uso de drogas. Jovens, adultos e idosos compõem o público beneficiado pela iniciativa.

A grande maioria das pessoas em situação de rua sofrem ferimentos e não costumam tratar, agravando seus problemas de saúde, segundo a SPD. A parceria pretende contribuir para a reversão desse quadro e de outras situações no tocante à saúde dessa parcela da população.

A Cruz Vermelha atua há 155 anos em prol da qualidade de vida dos mais vulneráveis. O Projeto Corre Pra Vida foi implantado em outubro de 2015 pela SPD e já realizou mais de 80 mil atendimentos.