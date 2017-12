Sobral recebe primeiro território do Ceará Pacífico no Interior

19:10 · 16.12.2017

A cidade de Sobral é a primeira do Interior a fazer parte do Pacto por um Ceará Pacífico, programa do Governo do Estado de investimentos em segurança pública. O novo território do Ceará Pacífico deverá focar ações em três áreas do município da Região Norte: Vila União, Terrenos Novos e Nova Caiçara. O anúncio foi feita neste sábado (16) pelo governador Camilo Santana.

Além do reforço policial que a cidade receberá foram liberados investimentos em infraestrutura urbana, como a pavimentação de ruas e avenidas, urbanização de espaços públicos e a construção de uma "areninha". “São mais de R$ 57 milhões para diversas áreas, esperamos a parceria com o município para implantação dessas ações que são importantes para garantir tranquilidade e oportunidade para a população”, disse Camilo.

A região também recebeu uma Unidade Integrada de Segurança (Uniseg), com reforço de policiamento comunitário, além de melhorias estruturais e nas ações da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense. Segundo o Governo do Estado, serão 37 bairros contemplados pela Uniseg.

Policiamento

Com o Ceará Pacífico, o Estado ampliou o efetivo policial em Sobral, passando de 54 para 242 policiais. Os oficiais terão como foco o policiamento comunitário. Para dar suporte, o número de viaturas da PM subiu de três para dez. A região agora conta, também, com uma Base Móvel de Policiamento Comunitário e 10 motos.