Sistema de estacionamento rotativo deve mudar em maio; saiba como fica

17:19 · 22.02.2018 / atualizado às 17:37

De acordo com a AMC, serão três tipos de permanência: 1h, 2h e 5h. Para os estacionamentos com 1h e 2h, poderá haver uma renovação ( Natinho Rodrigues )

maio deste ano, as áreas de Zona Azul devem ter estacionamento adquirido através de aplicativos que serão desenvolvidos por empresas privadas. O custo será de R$ 2,00 e cada área terá um tempo de estacionamento de acordo com o adensamento do local. A mudança no sistema de estacionamento rotativo, a Zona Azul , foi anunciada na tarde desta quinta-feira (22), pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e Prefeitura de Fortaleza. De acordo com os órgãos, a partir de, as áreas de Zona Azul devem ter estacionamento adquirido através de aplicativos que serão desenvolvidos por empresas privadas. O custo será de R$ 2,00 e cada área terá um tempo de estacionamento de acordo com o adensamento do local.

De acordo com a AMC, serão três tipos de permanência: 1h, 2h e 5h. Para os estacionamentos com 1h e 2h, poderá haver uma renovação. O mesmo preço será cobrado para os três modos. Cartões já comprados devem valer por 90 dias após a implantação do novo sistema.

Além disso, mais 19 áreas deverão ser contempladas, tendo um efetivo de 24 pontos. No Centro, especialmente, 1.200 novas vagas devem ser adicionadas. Segundo Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, o processo de implantação será gradativo, com a requalificação das vagas existentes e criação de novas. As normas de estacionamento serão reformuladas e estarão indicadas na sinalização vertical.

Cidadãos com mobilidade reduzida terão uma maior oferta de estacionamento. Serão implantadas 365 vagas rotativas para idosos e 146 para deficientes, segundo a AMC.

Arcelino Lima, superintendente da AMC, declarou que o novo sistema deverá conferir melhor fluxo às ruas da Capital, visto que muitos engarrafamentos são causados pela espera de vagas.

Todo o valor arrecadado pelo novo projeto será investido na mobilidade cicloviária de Fortaleza, segundo Roberto Cláudio.