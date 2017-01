Show de Jorge e Mateus no Réveillon de Fortaleza custou R$ 950 mil

09:44 · 06.01.2017 / atualizado às 10:32 por Felipe Lima

Dupla foi uma das 13 atrações da festa no aterro da Praia de Iracema. ( FOTO: Reprodução/Instagram )

O valor global pago pelo show da dupla Jorge e Mateus no Réveillon de Fortaleza, no aterro da Praia de Iracema, foi de R$ 950 mil. Com isto, o investimento na festa de Ano-Novo chega a cerca de R$ 3,4 milhões. A informação foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (6), com data do dia 30 de dezembro último.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o montante pago pela apresentação inclui hospedagem e pagamento de funcionários, entre outros quesitos. “A definição dos valores dos show, que dispensam licitação, são definidos a partir do histórico da atração. Eles apresentam documentos dos últimos shows e a gente faz a proposta”, explica o Coordenador de Comunicação Social, Moacir Maia.

Responsáveis pelos sucessos 'Para sempre com você', 'Paredes' e 'Louca de saudade', o espetáculo da dupla de Goiás foi mais caro do que o de Claudia Leitte, considerada atração principal da festa, que recebeu R$ 880 mil. “Não podemos comparar artistas. O valor pago é uma média dos últimos shows.”, completa o coordenador.

Questionado sobre os altos valores, Moacir Maia explicou que o que a cidade recebe 'em troca' por meio do turismo, por exemplo, é bem maior. “Se a Prefeitura acredita que a presença de um artista no Réveillon é dinamizador, ela investe”.

A Prefeitura de Fortaleza ressalta, entretanto, que o montante de R$ 950 mil não saiu por completo dos cofres públicos, pois houve incentivo privado. O rateio ainda não foi informado pela gestão municipal. A matéria será atualizada assim que os valores detalhados foram divulgados.

Investimento total

O somatório das quantias pagas aos artistas que participaram da festa chega a cerca de R$ 3,4 milhões. Até então, os valores divulgados chegavam a R$ 2,4 milhões.

Depois da dupla Jorge e Mateus, o valor mais caro das apresentações foi o da cantora de axé Claudia Leitte com custo de R$ 880 mil. Em seguida, vem a banda O Rappa (R$ 480 mil), Simone e Simaria (R$ 470 mil), Solteirões do Forró (R$ 150 mil), Ítalo e Renno (R$ 100 mil), Beto Barbosa (R$80 mil), Falcão (R$ 70 mil), Forró Real (R$70 mil), Waldonys (R$ 50 mil), Luís Marcelo e Gabriel (R$ 30 mil), Banda Acaiaca (R$ 30 mil) e Banda Patrulha (R$ 30 mil).

As apresentações tiveram duração de 12h, com 13 atrações musicais e 17 minutos de show pirotécnico. Conforme a Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza (Setfor), dois terços dos artistas eram locais. Ao todo, cerca 1,2 milhão de pessoas estiveram na festa.