Shoppings promovem ação de Natal para crianças de projeto social e escola pública

09:04 · 13.12.2017 / atualizado às 09:44

Nesta semana, crianças atendidas por um projeto social e estudantes de uma escola pública da capital terão a oportunidade de participar de eventos especiais de Natal, com a presença do Papai Noel e a entrega de presentes. A iniciativa do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) em parceria com os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy atenderá 200 crianças, de 4 a 10 anos de idade, moradoras do Morro Santa Terezinha e do bairro Presidente Kennedy.

A primeira parte da ação aconteceu ontem (12), no shopping RioMar Fortaleza, quando 100 meninos e meninas da Associação Morro Santa Teresinha visitaram a decoração de Natal, tiraram fotos com o Papai Noel, comeram um lanche especial e receberam presentes das mãos do bom velhinho. Durante o passeio as crianças ainda puderam se divertir no Parque do Gelo, atração que conta com pista de patinação e esculturas de gelo.

Amanhã (14) será a vez de 100 crianças da Escola de Ensino Fundamental Gabriel Cavalcante participarem de uma manhã lúdica no espírito de Natal no shopping RioMar Kennedy. Os meninos e meninas serão recebidos pelo Papai Noel e as noeletes, com quem terão a oportunidade de tirar fotos. Para garantir a diversão, os pequenos irão assistir à uma sessão de cinema na Cinepólis do RioMar Kennedy e poderão brincar no Jipe da Trilha do Noel. Além das brincadeiras, as crianças receberão lanche e presentes de Natal.