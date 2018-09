Shopping promove adoção de gatos neste sábado

09:32 · 15.09.2018 / atualizado às 09:45

O pretendente à adoção passará ainda por entrevista e deve preencher um cadastro e assinar termo de compromisso. ( Foto: José Leomar )

Na tarde deste sábado (14), a partir das 14h, o North Shopping Fortaleza realiza uma feira de adoção de gatinhos em parceria com o grupo Protetores Independentes de Fortaleza. O evento vai até as 18h no Acesso C do local.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos e portar identidade, CPF e comprovante de residência. O pretendente à adoção passará ainda por entrevista, deve preencher um cadastro e assinar termo de compromisso.

Serviço

Evento de Adoção

Sábado (15/09/18)

14h às 18h

North Shopping Fortaleza (Acesso C, próximo ao Super Lagoa).