Shopping é esvaziado após princípio de incêndio

19:11 · 08.07.2018 / atualizado às 19:17

Um princípio de incêndio espalhou fumaça e fez o Shopping Aldeota, na Avenida Desembargador Moreira, ser evacuado na noite deste domingo (8). De acordo com a assessoria do local, não houve nenhum ferido com o incidente e as chamas já foram controladas.

Ainda segundo as informações oficiais, todas as pessoas que estavam no estabelecimento foram retiradas do local.

Até então, sabe-se que as chamas foram controladas pela própria equipe do shopping, mas o Corpo de Bombeiros foi acionado por medidas de segurança.

Logo após o esvaziamento, o shopping teve as portas fechadas e, agora, investigações estão sendo realizadas para descobrir as causas do princípio de incêndio.