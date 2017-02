Shopping de Fortaleza mobiliza população para atingir recorde de maior quadrilha junina do mundo

09:27 · 03.02.2017 / atualizado às 09:29

Uma empresa especializada em recordes irá auditar o número de participantes ( Foto: DIvulgação/Riomar )

Quem gosta de São João pode ajudar Fortaleza a receber o título de “Maior Ensaio de Quadrilha Junina do Mundo”. O Shopping Riomar kennedy pretende reunir o maior número de quadrilheiros e demais participantes, na tarde deste domingo (5), no estacionamento do empreendimento no bairro Presidente Kennedy.

Conforme a organização do evento, apesar de ainda estarmos nas vésperas do carnaval, muitos jovens e adultos do estado já começam a se preparar para outro período de relevante importância cultural no país inteiro, principalmente no Nordeste, as festas juninas. "Atualmente o primeiro ensaio das quadrilhas juninas estilizadas acontece no mês de janeiro, e tem se transformado em grandes eventos com o objetivo de causar a primeira boa impressão aos novos e antigos integrantes e admiradores, aproveitando para dançar quadrilha sem a preocupação com a perfeição da coreografia e do crivo dos jurados, " afirma a direção.

Para poder participar cada casal deve ser registrado e receber um número que estabelecerá a quantidade oficial a ser registrada em uma empresa especializada em rankings e recordes. A grande quadrilha será acompanhada por uma banda de quadrilha junina original e orientada por coreógrafos profissionais.

Na programação do “Maior Ensaio de Quadrilhas Juninas do Mundo” está previsto ainda o ensaio da quadrilha Junina Babaçu, de Fortaleza, atual campeã do Concurso de Quadrilhas Juninas da Rede Globo Nordeste, abrindo as festividades e chamando o público para cair na dança. O evento conta com o apoio institucional da União Junina do Ceará, entidade que rege os festejos juninos do estado e do Portal Ispia, site especializado em cultura junina.

Serviço:

Maior Ensaio de Quadrilha Junina do Mundo

Local: Shopping Riomar Kennedy – Fortaleza

Data: 05 de fevereiro de 2017

Horário: 17h

Entrada Franca