Sesc oferta mais de 1000 vagas para cursos de Idiomas e Pré-Vestibular

07:52 · 10.01.2017

São mais de mil vagas nos cursos de Idiomas (Inglês, Espanhol e Francês) e Pré-Vestibular destinadas a pessoas de todas as idades ( Foto: Kid Júnior )

O Sesc está com inscrições abertas para mais de mil vagas nos seus cursos de Idiomas (Inglês, Espanhol e Francês) e Pré-Vestibular. Destinadas a pessoas de todas as idades, as turmas estão distribuídas em quatro bairros de Fortaleza. As inscrições podem ser feitas de segunda à sexta-feira, de 8h às 20h e seguem até 15/2 ou até o preenchimento das vagas.

Para participar das turmas de Pré-Vestibular é necessário ter o perfil do Programa de Comprometimento de Gratuidade (ser comerciário ou dependente de comerciário e aluno matriculado ou egresso da rede pública de ensino, com renda familiar de até três salários mínimos). Já para as turmas de idiomas, além das vagas para alunos com perfil PCG, também têm vagas disponíveis para a sociedade em geral, com taxa semestral subsidiada e de baixo custo. Para alguns módulos, é necessário realizar teste de nível.

Os interessados devem consultar turmas, horários e locais e procurar o setor de Relacionamento com Clientes nas Unidades Fortaleza ou Centro do Sesc. As aulas têm início a partir do dia 23 de janeiro.

Pré-vestibular – PCG (Turno noite)

Escola Educar Sesc (Av. João Pessoa, 5920)

Escola João Matos (R. Almirante Rubim,1014)

Escola Almeida Monte (Av. Cel. Carvalho, 2400)

Sindicato dos comerciários (Av. Tristão Gonçalves, 803)

Idiomas – PGC - Módulo inicial 1

Inglês - terça e quinta, às 20h

Francês - terças e quintas às19h30

Endereço: Av. Domingos Olimpio, 1800

Idiomas – PGC - Módulo inicial 2 (necessário teste de nível)

Inglês - segunda e quarta, às 19h40 (R Luiz Guimarães, 642)

Inglês - segunda e quarta, às 17h30 (R Antônio Joaquim de Carvalho, 19)

Idiomas – PGC para o Trabalho Social com Idosos (TSI)

Local: Unidade Fortaleza do Sesc (R Clarindo de Queiroz, 1740)

Módulo inicial 1

Inglês segunda-feira, às 7h30 / quinta-feira, às 9h30

Módulo inicial 2 (necessário teste de nível)

Espanhol - quinta-feira, às 8h30 / sexta-feira, às 7h30 /quarta-feira, às 8h30

Módulo intermediário (necessário teste de nível)

Francês - quarta-feira, às 9h20 e às 13h

Turmas Funpri (Fundo de Sustentação de Programas Prioritários)

Escola Educar Sesc de Ensino Fundamental (Av João Pessoa, 5920 - Damas)

Vagas: 210 (inglês); 60 (espanhol); 30 (francês)

Investimento:R$300,00 (comerciário); R$480,00 (conveniado); R$636,00 (usuário)

Horários e dias das aulas sob consulta.

SERVIÇO

Inscrições para cursos de idiomas e pré-vestibular

Horário: 8h às 20h, seg a sex

Informações: (85) 3206.6250/3206.6277