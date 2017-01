Sesc oferece aulas de idiomas e informática para idosos

16:14 · 08.01.2017 / atualizado às 16:52

Serão disponibilizadas 14 vagas em cada um dos três níveis do cursos de informática ( Foto: Valeska Santiago )

O Sesc Fortaleza está com vagas abertas para os cursos de idiomas e informática para idosos. As aulas são ministradas através do Trabalho Social com Idosos (TSI), e é preciso fazer parte do projeto para ter acesso aos cursos. As inscrições acontecem no setor de Relacionamento com Clientes da unidade.

Para as aulas de informática, serão disponibilizadas três níveis, de acordo com as habilidades do aluno, com 14 vagas em cada nível. Os idosos cadastrados no TSI devem levar uma autorização emitida pelo programa e se inscrever até a terça-feira (10). Quem não for cadastrado tem até 31 de janeiro para realizar sua inscrição.

Para os que desejam aprender outra língua, os cursos de idiomas oferecem 90 vagas divididas iguamente entre as turmas de inglês, francês e espanhol. Gratuitas, as vagas são destinadas a idosos que se encaixem no perfil do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), do Sesc. As inscrições vão até 15 de fevereiro e é necessária a carteira Sesc na categoria TSI, cópia de RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade em instituição pública e foto 3x4.

Programa de Comprometimento e Gratuidade

O Programa de Comprometimento e Gratuidade é um acordo firmado entre a Administração Nacional do Sesc e o Ministério da Educação que visa garantir a aplicação de um terço da receita compulsória (contribuição das empresas do comércio repassada pelo INSS para o Sesc) líquida nas atividades do programa.

A gratuidade beneficiará, prioritariamente, comerciários e seus dependentes e alunos matriculados ou egressos da rede pública da educação básica, com renda familiar de até três salários mínimos. A condição de baixa renda autodeclarada é necessária para as atividades que necessitem de inscrição.

Serviço

Inscrição

Local: Unidade Fortaleza do Sesc (Rua Clarindo de Queiroz, 1740)

Informações: (85) 3452.9086

Informática

Inscrições: 02 a 10/01 (autorização para níveis 1, 2 e 3); 11 a 31/1 (sem autorização para níveis 1, 2 e 3)

Investimento: R$ 68,40 (comerciário), R$ 79 (conveniado), R$ 101,40 (usuário)

Idiomas

Inscrições: 02/01 a 15/02

Gratuito para PCG