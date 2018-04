Servidores municipais de Fortaleza terão ponto facultativo no dia 30 de abril

18:22 · 26.04.2018 / atualizado às 18:27

A Prefeitura de Fortaleza decretou, nesta quinta-feira (26), que o expediente no dia 30 de abril terá ponto facultativo para os servidores do município. A decisão foi tomada devido ao feriado do Dia do Trbalhador, que cairá na terça-feira (1º de maio) da próxima semana.

O ponto facultativo será concedido mediante compensação de carga horária. Os órgão públicos da Capital deverão disciplinar e informar aos servidores o procedimento de compensação.

Os serviços essenciais à população, como socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, vigilância e salva-vidas, funcionarão normalmente.