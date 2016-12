Servidores do Estado e Prefeitura terão ponto facultativo nos dias 23 e 30

09:56 · 22.12.2016 / atualizado às 12:47

Os funcionários públicos estaduais e de Fortaleza terão feriadões garantidos no dias finais de 2016. Em publicação no Diário Oficial do Estado, o governador Camilo Santana decretou ponto facultativo nas tardes dos dias 23 e 30 de dezembro, ambas sextas-feiras vésperas de feriados.

Nestes dias, as repartições públicas devem funcionar normalmente apenas das 8h às 13h, ficando os servidores e empregados livres após esse horário. “A manutenção do expediente em sua normalidade na proximidade das referidas datas comemorativas seria contraproducente”, justifica o Governo na publicação.

No caso dos profissionais da Prefeitura de Fortaleza, o ponto facultativo se dará a partir do meio-dia.

Atendimento

O funcionamento dos postos do Hemoce, dos equipamentos culturais do Estado, o fornecimento de água, o serviço das Polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros, será normal. Pacientes com consultas médicas agendadas para os dias 23 e 30 também serão atendidos em hospitais e ambulatórios especializados.

Nos órgãos municipias, determinação não deverá afetar o funcionamento dos serviços essenciais, tais como: socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, vigilância e salva vidas.