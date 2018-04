Seminário de Educação é realizado em Fortaleza

10:40 · 30.04.2018

A Editora Cearense, em parceria com o Intituto Universitário Atlântico (IUA), realiza o Seminário Gestão Estratégica e Educação, de 4 a 6 de maio, em Fortaleza. O evento é voltado a profissionais de educação, gestão e áreas afins.

De acordo com o professor Casemiro Campos de Medeiros, trata-se de uma iniciativa inédita em Fortaleza com uma instituição do porte do IUA, oferecendo todo o suporte para uma pós-graduação na área educacional. O IUA é tem ofertado cursos de Pós-Graduação Especialização conducente a mestrados e doutorados em Portugal.

“O instituto é referência em Portugal no tocante à formação de gestores em educação e estamos muito otimistas com esse convênio, que vai garantir acesso à especialização de profissionais cearenses”, disse o professor Casemiro.

Lançamento

No seminário será realizado o lançamento do livro “Avaliação da Educação, Desempenho Escolar e Gestão Pedagógica” (Editora Caminhar, 2018), que apresenta os desafios da avaliação na Educação Básica, historicamente sofridos pelas condições materiais de ensino e aprendizagem.

Estarão presentes os professores João Fazenda Barreiros (Mantenedor do IUA); Fabrícia Viana (Mantenedora do IUA); Jorge Simões (Diretor do Mestrado em Gestão do Instituto Politécnico de Tomar – Portugal - IPT); Francisco Carvalho (Presidente da Escola da Gestão do IPT e o presidente reitor da Escola Politécnica - IPT.

“A análise dos autores volta-se notadamente para a intervenção que a avaliação pode fazer nas escolas, em um processo de reflexão-ação, cujo núcleo é a escola e suas experiências”, explica o professor Casemiro, um dos autores do livro.

O Programa de Mestrado

O referido programa de Pós-Graduação é composto de duas etapas: disciplinas (créditos teóricos): Período 14 meses, com um encontro por mês que ocorrerão às Sextas-Feiras pela noite; Sábado (Manhã e Tarde) e Domingo (Manhã).

Na primeira etapa ainda haverá a oferta obrigatória de dois Seminários a Distância, com Professores do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) de Portugal.

A segunda etapa consiste em disciplinas referentes a Pesquisa e Orientações de Estudos (créditos de pesquisa). Seu período é de 18 meses, sob orientação do Professor-Orientador do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) de Portugal.

O aluno precisa seguir para Portugal no início dos "créditos da pesquisa", para entendimentos com o seu orientados sobre o objeto de estudos e acertos sobre a orientação. Ao concluir a sua dissertação, o estudante fará a defesa e, ao ser aprovado, receberá título de mestre. As pré-inscrições já estão abertas.

Inscrições, informações e edital do programa de Pós-graduação: Inscrições: GRATUITAS pelo site da Editora Caminhar: http://www.edcaminhar.com.br/inscricoes.html. Informações: (85)9-9601-1520.