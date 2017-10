Semana do Aposentado oferece programação especial na Capital

20:45 · 15.10.2017

Com programação gratuita e aberta ao público, Fortaleza receberá, de terça-feira (117) a sexta-feira (20) a Semana do Aposentado do Ceará. O evento promove práticas de saúde e sociabilização entre a população de terceira idade por meio de atividades culturais, serviços médicos, orientação jurídica e palestras sobre cidadania para os aposentados, pensionistas e idosos.

Conforme a organização, são aguardados 500 participantes durante os quatro dias. O evento é uma iniciativa da Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Centrape).

A Semana do Aposentado chega ao Ceará depois de passar por Pernambuco (Recife) e acontece em paralelo à programação de São Paulo e Rio de Janeiro.

Serviço

Semana do Aposentado do Ceará

Data e horário: 17 a 20 de outubro de 2017, das 14h às 18h.

Local: Uninassau campus Parangaba, Rua Germano Franck, nº 613.

Inscrições no local.