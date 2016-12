Seleção pública convoca aprovados em saúde municipal

22:37 · 20.12.2016 / atualizado às 23:29

Foi divulgado nesta terça-feira (20), o 4º edital de convocação dos candidatos aprovados em seleção pública na área da saúde do município de Fortaleza. A entrega de documentação e lotação ocorre no período de 21 a 23 de dezembro, no auditório do Conselho Municipal da Saúde, localizado no 5º andar da Secretaria Municipal de Saúde (rua do Rosário 283 – Centro), conforme o cronograma dos editais 33/2016 (anexo I) e 34/2016 (anexo II).

O horário de atendimento acontece no período da manhã de 9h às 12h, e a tarde, no horário de 13h às 16h30, obedecendo a ordem rigorosa de classificação, conforme categorias especificadas no cronograma. Caso o convocado não esteja presente ao ser chamado, deverá ser atendido após o último em atendimento. Nos casos de rejeição as vagas ofertadas, o convocado deverá assinar um termo de desistência.

A seleção pública está regulamentada pelos editais de abertura nº 33/2016 e nº 34/2016, publicados no Diário Oficial do Município, em 29 de abril de 2016 e edital de Divulgação Final nº 84/2016 e 85/2016, publicados, em 30 de junho de 2016.