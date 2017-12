Segundo dia de Sana Fest alegra público no Centro de Eventos

17:51 · 16.12.2017 / atualizado às 18:05

O Sana 2017 acontece em Julho ( Foto: Fabiane de Paula )

Cerca de 50 mil pessoas, ao todo, vão passar pelo Centro de Eventos do Ceará neste fim de semana. É que o Sana Fest, maior encontro de cultura geek e otaku do nordeste acontece desde sexta-feira (15) no local.

Neste sábado (16), o público presente pôde passear, dançar, acompanhar batalhas de cosplays e fazer compras relacionadas ao mundo nerd.

O Sana Fest é realizado, geralmente, em janeiro. A antecipação para dezembro se deu por alguns fatores, como explica o diretor do evento, Igor Lucena. "Temos o décimo terceiro e as compras de natal, que fazem com que o comércio seja favorecido", destaca.

A partir desta edição, todas as outras do Sana Fest serão realizadas em dezembro. As divulgações do evento de julho e do fim do ano acontecerão de forma conjunta.

Público

Cerca de 30% dos participantes do Sana Fest são advindos de outros estados ou países. "Nós temos caravana com cinco pessoas que vêm de avião e de 10 pessoas que vêm em ônibus lotados", garante Igor. "Tudo isso é muito bacana porque essas pessoas passam, em média, uma semana aqui e fazem bastante movimentação financeira na cidade. Além disso, fazemos sessões especiais para eles", complementa o diretor.

Neste sábado, muitas crianças e adolescentes visitaram alguns dos 48 stands de vendas de produtos relacionados ao meio. Há esculturas gigantes, praça de alimentação e espaço de divulgação de trabalhos, como desenhos. Ivgna Sales comparece ao Sana há 6 anos. Ela, a mãe, o pai e as irmãs se envolvem no processo de cosplay, a caracterização e representação de um personagem.

Este ano ela foi de vestida de "La Muerte", uma personagem do filme "Festa no céu", de Guillermo del Toro. "O carinho está muito grande", revela Ivigna, que já venceu 4 campeonatos da modalidade.

Novidades

O ano de 2018 marca um diferencial na realização do Sana. A partir do ano que vem o evento vai passar a integrar a International Otaku Expo Association (IOEA), um grupo global que conta com 77 programas ao longo do mundo.

Programação:

Domingo (17):

11h- Apresentação de K-Pop 13:30 - Youtuber Cocielo

14h30 - Ator e dublador japonês Takumi Tsutsui

15h30 - Campeonato Worl Cosplay Summit (WCS)

17h - DJ

18h30 - Show da banda Juice=Juice

Há também o palco Arena Games, onde ocorrem jogos, campeonatos e palestras.