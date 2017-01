Sana Fest: visitantes abusam da criatividade e produzem seus próprios cosplays

13:53 · 22.01.2017 / atualizado às 16:47

Cosplay não faltou neste domingo, que é uma sensação a parte e alvo de muitas fotografias no evento ( Fotos: Nah Jereissati )

Este domingo (22) promete ser o dia mais movimentado no Sana Fest 2017 e atingir o total de, aproximadamente, 65 mil pessoas - somando-se os três dias de evento. Durante a manhã, cada pedaço dos três pavilhões reservados no Centro de Eventos esteve repleto de amantes do mundo geek, que revelavam um pouco da sua paixão, usando camisas, acessórios ou a fantasia completa do personagem favorito.

Quem apareceu com o pacote completo foi o designer Washington Oliveira, de 25 anos, que assumiu o papel de Lucifer de "Hunter Hunter". Demorou uma semana e cerca de R$ 450,00 em material para elaborar as fantasias de cada um dos três dias. Na sexta (20), foi um cosplay autoral da era medieval e no sábado (21) foi Hokage do Naruto. "Eu geralmente escolho personagens mais sérios da linha japonesa. E eu prefiro fazer meus personagens porque geralmente entregam de última hora ou não fazem do jeito que eu quero", completa.

Além disso, sai bem mais barato. Se Washington fosse comprar as mesmas fantasias ou mandar alguém fazer, sairia três vezes mais caro do que ele gastou, afirma ele. "Isso se eu fizesse com alguém que cobre barato", acrescenta.

Outras pessoas também recorreram a produzir as suas próprias indumentárias. É o caso da vendedora Camila Rodrigues, de 22 anos. Com ajuda de uma costureira, elaborou o cosplay de Diane - o pecado da serpente da inveja - do anime Nanatsu no Taizai, conhecido como "Os Sete Pecados Mortais".

E enquanto muitos estavam apenas com a máscara, o confeiteiro Davi Rodrigues, de 30 anos, incorporou o V do filme "V de vingança", com direito até a rosa vermelha entre os acessórios. "Eu não consegui parar um segundo com pessoas tirando fotos", afirma. Esta é a segunda vez que veste essa fantasia, o seu favorito; mas já foi zumbi e personagem do Mortal Kombat em outras edições.

Interatividade

Entre os setores mais requisitados no evento, a réplica do trono de "Game of Thrones" certamente é a responsável pelas maiores filas. Além dele, todos queriam subir no Pokémon Charizard. Com mais de dois metros de altura, ele pesa em torno de 200kg, levando quatro meses para ser concluído para esta edição. A escolha por esse personagem é porque procuravam um que fosse grande o suficiente para poder interagir com os pessoas. E foi exatamente o que aconteceu: todos subiam uma escada para ficar bem pertinho do dragão e tirar uma fotos.

Essas duas obras foram feitas de fibra de vidro e desenvolvidas pelo mesmo artista plástico cearense, Walterlan Veríssimo. Outras esculturas dele também estão presentes no local para bater foto, como o companheiro do Mario, Yoshi, ou então os tronos dos deuses de "Cavaleiros do Zodíaco"

Também causa muita curiosidade no evento o gigante esculpido ao vivo em massa de modelar. O artista Alex Oliver levou a peça em partes com apenas a cabeça 100% concluída. "Quando cheguei na sexta ninguém tinha ideia do que era isso", lembra. Levou duas semanas para montar a estrutura e agora, durante os três dias de Sana Fest, está dando os acabamentos de textura, deixando mais parecido com a realidade. Assim, as pessoas conseguem comparar como é o antes e o depois do seu trabalho. Quando o evento acabar, mais duas semanas serão necessárias para finalizar a obra, a qual ele prevê trazer completa em um futuro Sana.

Para hoje, a atração mais esperada certamente é o bate-papo com com Steve Cardenas, o qual é ator e lutador, sendo conhecido principalmente pelo seu trabalho como Rocky DeSantos – o ranger vermelho – na produção cinematográfica de 1995. Ele também foi o Power Rangers Zeo (sendo o Blue Zeo Ranger) e Power Rangers Turbo, e também reprisou o papel como Rocky DeSantos em um segundo filme, Turbo: A Power Rangers Movie. A sua presença está confirmada às 16h40 de hoje.

Programação de Domingo

Convidados

11h - Distribuição de fichas de fotos no Stand do Sana

12h - Bate papo com Marcio Araujo e Isabel de Sá no palco Art&Fest

13h - Fotos com Marcio Araujo e Isabel de Sá (fila no primeiro andar)

14h - Fotos com Kami (fila no primeiro andar)

14h30 - Bate papo com Nyvi Estephan no palco Sana Games

15h - Palestra com Henshin+ no palco do Art&Fest

15h - Encontro com VIPs: Steve Cardenas

15h30 - Fotos com Nyvi, HAru e Isis Vasconcellos (fila no primeiro andar)

16h - Bate papo com Kami no palco SAna Games

16h40 - Bate papo com Steve Cardenas no palco Art&Fest

17h - Encontro com VIPs: Kami, Isis Vasconcellos e HAru

17h - Fotos com Muca Muriçoca (fila no primeiro andar)

18h - Sana Show com Isis Vasconcellos

19h - Sana Show com Player Tauz

Games

11h - Empreender Geek

12h - HearthStone

14:30 - Bate Papo com Nyvi EStephan

15h - Muca Muriçoca

16h - Bate Papo com Kami

16h30 - Final de League of Legends

Espaço Art&Fest

10h - Apresentação de Karatê – Prof. Wellington Martins

11h – Apresentação de Hapkidô – Prof. Francisco Chagas

12h - Palestra com os dubladores Márcio Araujo e Isabel de Sá

13h – Concurso KPOP Cover

15h – Henshin+

16h40 – Palestra com o ator Steve Cardenas

17h30 – Concurso WCS ( World Cosplay Summit )