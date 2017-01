Sana Fest reúne 40 mil pessoas no Centro de Eventos

14:59 · 21.01.2017 / atualizado às 15:53 por Fernanda Cavalli

Atrações musicais, cosplayers, dubladores, youtubers, salas temáticas, campeonatos e exposições estão entre as atrações que fizeram com que 40 mil pessoas visitassem o Sana Fest 2017, nos dois primeiros dias do evento, que começou na sexta-feira (20) e segue até o domingo (22).

A estimativa do diretor do Sana, Igor Lucena, é que 60 mil pessoas passem pelo Centro de Eventos de Fortaleza durante o encontro de cultura pop e oriental. Neste sábado (21), entre as atrações mais esperadas estão o bate papo com Haru, Isis e DSNau, e a palestra com Henshin, além da sessão de fotos com Márcio Araujo e Isabel de Sá.

O realizador do evento, conta ainda que essa é a primeira edição que iniciou em uma sexta-feira, antes era apenas no fim de semana. “Pra gente foi muito gratificante porque conseguimos dar mais 10 horas de atração para o público. A gente acredita que essa festa vai ser muito boa”, enfatizou.

Reunindo três gerações da família, a médica Ana Martins foi ao Sana com as quatro filhas e com a mãe. “A gente já tem costume de vir, é um evento muito legal nas férias, tem a cultura geek, personagens, cosplay e viemos para conhecer a oficina de quadrinhos também”, explicou.

Escultura gigante

O escultor de Fortaleza, Alex Oliver, viu no evento a oportunidade de fazer um trabalho de divulgação das suas peças. A escultura representa um Gorila e está sendo executada com isopor, plastilina e poliuretano. É um personagem de fantasia sem nome específico, conhecido como "Troll". Segundo o artista a finalização da obra demanda mais duas semanas. “Nós estamos ainda dando um refinamento. Cinco outros artistas trabalham nessa escultura e o público fica muito impressionado com os detalhes da peça”, conta.

Nesta edição, o Sana Fest fechou parceria com o grupo JBC, maior editora de mangás do Brasil, onde negociou a criação da Arena Henshin+, um sub-evento dentro do Sana. No espaço estão expositores e cartunistas apresentando seus trabalhos.

Venda de ingressos

Os ingressos do 3º e último lote ainda estão disponíveis. Os tickets são vendidos a R$ 35,00 (meia) da sexta-feira e R$ 40,00 (meia) tanto do sábado, quanto do domingo. Os combos desse setor estão esgotados.

Para quem deseja curtir o evento com todo o conforto, o pacote VIP manteve seus valores. O Combo VIP oferece entrada, lounge exclusivo com guarda volumes, open bar de água, refrigerante, suco e petiscos, além do acesso para tirar fotos com os convidados especiais. O pacote deste combo pode ser adquirido para os três dias por R$250,00, somente para a Sexta-VIP por R$100,00, e Sábado ou Domingo VIP, ambos a R$120,00. Todos os ingressos da entrada VIP são valores únicos.

Programação

Convidados

Sábado

11h - Distribuição de fichas de fotos no Stand do Sana

14h - Bate Papo com Haru, Isis e DSNau no palco Art&Fest

14h - Bate papo com Everson Zoio no palco Sana Games

14h30 - Bate papo com 7Minutoz e Tauz

14h40 - Fotos com Márcio Araujo e Isabel de Sá (fila no primeiro andar)

15h - Palestra com Henshin+ no palco do Art&Fest

15h30 - Muca Muriçoca no palco Sana Games

15h40 - Fotos com 7Minutoz, Tauz e Everson Zoio (fila no primeiro andar)

16h40 - Bate papo com Márcio Araujo e Isabel de Sá no palco Art&Fest

17h - Fotos com Muca Muriçoca (fila no primeiro andar)

18h - Encontro com VIPs: Haru, Isis Vasconcellos, DS Nau, Isabel de Sá e Márcio Araujo

18h20 - Sana Show com 7Minutoz

18h30 - Fotos com Haru e Isis Vasconcellos (fila no primeiro andar)

Domingo

11h - Distribuição de fichas de fotos no Stand do Sana

12h - Bate papo com Marcio Araujo e Isabel de Sá no palco Art&Fest

13h - Fotos com Marcio Araujo e Isabel de Sá (fila no primeiro andar)

14h - Fotos com Kami (fila no primeiro andar)

14h30 - Bate papo com Nyvi Estephan no palco Sana Games

15h - Palestra com Henshin+ no palco do Art&Fest

15h - Encontro com VIPs: Steve Cardenas

15h30 - Fotos com Nyvi, HAru e Isis Vasconcellos (fila no primeiro andar)

16h - Bate papo com Kami no palco SAna Games

16h40 - Bate papo com Steve Cardenas no palco Art&Fest

17h - Encontro com VIPs: Kami, Isis Vasconcellos e HAru

17h - Fotos com Muca Muriçoca (fila no primeiro andar)

18h - Sana Show com Isis Vasconcellos

19h - Sana Show com Player Tauz

Games

Sábado

11h - Empreender Geek com Banco do Nordeste

12h - Heroes of the Storm

14h - Bate Papo com Everson Zoio

14h30 - Bate Papo com 7Minutoz e Tauz

15h30 - Muca Muriçoca

16h30 - CS:GO

Domingo

11h - Empreender Geek

12h - HearthStone

14:30 - Bate Papo com Nyvi EStephan

15h - Muca Muriçoca

16h - Bate Papo com Kami

16h30 - Final de League of Legends Espaço Art&Fest

Sábado

10h – Apresentação de Judô – Prof. Lúcio Alves

11h – Apresentação de Kung Fu – Prof. Marcelo Zen

12h – Concurso KPOP Cover

14h – Palestra com Haru, Isis Vasconcelos e DS

15h – Henshin+

16h40 – Palestra com os dubladores Márcio Araujo e Isabel de Sá

17h30 – Desfile Cosplay