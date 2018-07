Rodoviários e empresários negociam fim de greve

09:02 · 12.07.2018 / atualizado às 09:06

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de transporte Rodoviário de Passageiros Intermunicipal e Interestadual (Sinteti) e do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Intermunicipal e Interestadual do Ceará (Sinter Ônibus) vão voltar a mesa de negociações com o objetivo de entrar em acordo e pôr fim à greve dos rodoviários iniciada na madrugada e manhã da terça-feira (10) em Fortaleza e Juazeiro do Norte.

O procurador Regional do Trabalho no Estado (MPT), Gérson Marques, convocou reunião para esta quinta-feira, às 15 horas, entre o sindicato da categoria e os representantes das empresas.

As negociações foram rompidas pela entidade patronal no dia 15 de junho, quando os trabalhadores rejeitaram a proposta de redução da jornada de trabalho de 44 horas/semanais para 24 horas/semanais. Os sindicalistas também reivindicam a continuidade do passe livre, o segundo vale-refeição para profissionais que permutam, além da permanência das horas extras.

O Ministério Público do Trabalho também investiga as demissões de funcionários que optaram por não assinar o termo aditivo concordando com a redução da jornada de trabalho e com o reajuste salarial de 1,69%.