Roda de conversa sobre drogas acontece na SPD

21:21 · 24.01.2017

O bate-papo acontece no pátio da SPD, a partir das 9h desta quarta-feira (25) ( Foto: Fabiane de Paula )

O pátio da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD) recebe, a partir das 9h desta quarta-feira (25), uma roda de conversa sobre drogas. Marcelo Uchôa, titular da SPD, será o mediador do bate-papo. O secretário destaca que a programação é aberta ao público e proporcionará um amplo e democrático diálogo sobre os entorpecentes, incluindo a proposição de estratégias de abordagem ao uso de drogas lícitas e ilícitas no Ceará.

Segundo Uchôa, diversos representantes de movimentos sociais de políticas sobre drogas, movimentos estudantis e movimentos de juventude já confirmaram presença na roda de conversa. Marcelo Uchôa ressalta que a sociedade moderna tem vivenciado, de forma contundente, os problemas advindos do consumo de drogas líticas e ilícitas. "O Estado do Ceará não se constitui exceção a este cenário. O quadro gera consideráveis prejuízos, com o consequente crescimento das necessidades de prevenção, acolhimento e tratamento, bem como a reinserção social dos atores envolvidos", afirma o titular da SPD.