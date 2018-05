Roberto Cláudio negocia financiamento de US$ 75 milhões do Banco Mundial para meio ambiente

16:55 · 20.02.2018 / atualizado às 17:30

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou, nesta terça-feira (20), que irá a Brasília para tratar de um novo financiamento de US$ 75 milhões do Banco Mundial para ser investido na área de meio ambiente da Capital.

Segundo Roberto Cláudio, o projeto para a contratação do financiamento está tramitando no Tesouro Nacional e, em seguida, será encaminhado ao Senado. Se aprovado, esse será o primeiro financiamento realizado pelo Banco Mundial para o município de Fortaleza e o primeiro que a Prefeitura contrata destinado unicamente à área ambiental.

O valor será investido em ações de recuperação, revitalização e urbanização de todo o Parque Rachel de Queiroz, que corta 22 bairros da cidade - abrangendo desde o São Gerardo até o Autran Nunes.

Ainda conforme o prefeito, o financiamento também será aplicado em ações pela balneabilidade da orla de Fortaleza. Ações pontuais, como de recuperação, limpeza e revitalização, em lagoas também serão realizadas.

Empréstimo da CAF

Em entrevista ao jornalista José Maria Melo, Roberto Cláudio comentou o parecer favorável da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) sobre empréstimos da Corporação Andina de Fomento (CAF) para Fortaleza.

A CAF financiará até US$ 83 milhões do programa "Fortaleza - Cidade com Futuro". "A execução desses investimentos trarão oportunidade de emprego e, quando estiverem prontos, darão mais qualidade de vida para o fortalezenses", ressaltou o prefeito.

