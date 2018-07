RMF volta a receber fortes chuvas; São Gonçalo do Amarante registra volume de 77.8 mm

09:08 · 11.07.2018 / atualizado às 11:01

Assim como nesta terça-feira (10), Caucaia voltou a registrar um alto volume de chuva nesta quarta ( Foto: Nicolas Paulino )

Assim como tem acontecido nos últimos dias, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) amanheceu com fortes chuvas nesta quarta-feira (11), informou a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Apesar de a Capital cearense não ter apresentado precipitações consideráveis ao longo da manhã, cidades como Caucaia e São Gonçalo do Amarante se destacaram com volumes acima de 75 mm.

Conforme a Funceme, a maior chuva registrada no Ceará nas últimas 24 horas aconteceu em São Gonçalo do Amarante, onde foram registrados 77.8 mm. Caucaia também foi destaque na RMF, com um volume de 75.1 mm no período analisado. A Fundação constatou, ainda, precipitações de 44 mm em Itaitinga, outra cidade localizada na Região Metropolitana de Fortaleza.

Ao todo, até o fim desta manhã, 33 municípios cearenses registraram precipitações nas últimas 24 horas. Como os dados seguem sendo atualizados pela Funceme, a tendência é que este número cresça ao longo do dia.

Fortaleza

Diferentemente desta segunda-feira (10), quando registrou fortes precipitações e diversos pontos de alagamento, Fortaleza amanheceu apenas nublada nesta terça, com chuvas leves em algumas áreas da cidade. Até o momento, a Funceme computou volume de apenas 20.2 mm na Capital cearense, em medição feita no posto do bairro Água Fria.

Desde a noite da última sexta-feira (6), quando a Funceme assinalou um volume acima de 108 mm na Capital, Fortaleza e RMF têm recebido chuvas repentinas em algumas horas do dia. Em nota, o órgão afirmou que as precipitações estão associadas à presença de Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), que se deslocaram do Oceano Atlântico em direção ao continente.

Previsão para os próximos dias

Para esta quinta-feira (12), a previsão da Funceme é de possibilidade de chuva no Cariri, na região Jaguaribana, no litoral e no Maciço de Baturité, com céu parcialmente nublado nas demais regiões. Já para a sexta-feira (13), a Fundação projeta precipitações na região Jaguaribana e na faixa litorânea.

Confira as cinco maiores chuvas desta quarta-feira (11):