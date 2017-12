Réveillon Solidário arrecada recursos para a Associação Peter Pan

17:56 · 17.12.2017

A expansão do Centro Pediátrico do Câncer ampliará a capacidade de atendimento da unidade, duplicando o número de leitos de internação. (Foto: Arquivo)

A campanha Réveillon Solidário Fortaleza captará recursos para financiar as obras de expansão do Centro Pediátrico do Câncer (CPC), da Associação Peter Pan (APP). O lançamento oficial da ação acontece na segunda-feira (18), às 9h, na sede da associação.

A expansão do CPC ampliará a capacidade de atendimento da unidade, duplicando o número de leitos de internação, além de disponibilizar um centro cirúrgico de grande porte, um espaço de convivência e outros setores destinados ao bem-estar e melhor acolhimento dos pacientes.

As arrecadações continuarão até o dia 13 de janeiro e durante o Réveillon de Fortaleza, que acontece tradicionalmente no Aterro da Praia de Iracema, a atividade contará com ações de backstage e estande.

Doação

Para participar da campanha, é possível realizar doações através dos seguintes números de telefone:

Para doar 5 reais: disque 0500 001 0005

Para doar 15 reais: disque 0500 001 0015

Para doar 30 reais: disque 0500 001 0030

As ligações podem ser feitas por telefones das regiões Nordeste, Sudeste e parte do Norte: Pará, Amapá, Amazonas e Roraima. Para confirmar a doação, é preciso ouvir a gravação até final. Já para usuários de celular pré-pago e que desejam fazer doações acima de 30 reais, de empresas e demais localidades do Brasil, a doação deverá acontecer por meio do site da campanha.

Associação

A Associação Peter Pan atende a cerca de 2.500 crianças e adolescentes com câncer. Além disso, a instituição desenvolve 22 projetos voltados à terapêutica humanizada, assistência e promoção social de crianças, jovens e seus familiares. O atendimento alcança pessoas de todo o Ceará e estados vizinhos.

O Réveillon Solidário Fortaleza é uma campanha coletiva que mobiliza, além da Prefeitura de Fortaleza e a Associação Peter Pan, a empreendedora social e ex-presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza (Comdica), Núbia Pena, o diretor presidente da Lidera Consultoria Jr, Evandro Batista, graduando em Administração pela Universidade Federal do Ceará, com parceria da Verve Comunicação, Companhia de Dança Jane Ruth.