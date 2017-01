Réveillon no Aterro da Praia de Iracema reúne 1 milhão

00:41 · 01.01.2017 / atualizado às 10:15

O céu no Aterro da Praia de Iracema foi iluminado com as cores dos fogos de artifício que saudaram os primeros 17 minutos do novo ano ( Foto: Kleber A. Gonçalves )

Cerca de 1 milhão de pessoas compareceram ao Aterro da Praia de Iracema, justificando o título de uma das maiores festas de réveillon do País. Após a contagem regressiva, puxada pelo humorista Falcão, o céu se encheu de cores em um show pirotécnico que durou 17 minutos, para alegria da multidão.

Logo após, foi a vez de Claudia Leitte comandar a festa. Principal atração do Réveillon de Fortaleza, a cantora levou a plateia ao delírio com seus grandes sucessos.

No local não faltaram ritmos. Com 13 atrações, entre artistas locais e nacionais, teve gosto para todos os públicos, do forró ao sertanejo, do axé ao rock. A dupla Luis Marcelo & Gabriel foi uma das primeiras a subir ao palco. No repertório, os artistas trouxeram músicas sertanejas de renome nacional, como a “Porque foi embora?”.

A alegria contagiante das coleguinhas Simone e Simaria também foi destaque na noite. Cearenses e turistas uniram-se em uma só voz já nos primeiros acordes que mais fizeram sucesso nas vozes da dupla ao longo de 2016, como: “126 cabides”, “Duvido Você Não Tomas Uma”, “Quando o mel é bom” e “Meu violão e o nosso cachorro”.

Jorge e Mateus, uma das atrações mais aguardadas para fechar 2016, agitou a multidão ao som de canções do mais recente trabalho. “Como sempre feito nunca”, “Sosseguei”, “Paredes” e “Louca de Saudade”, foram algumas das músicas cantadas pelos artistas.