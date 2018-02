Rede Cuca comemora 4 anos nesta quarta (21) com programação especial

11:06 · 21.02.2018

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a construção de mais dois Cucas está prevista para maio deste ano ( Foto: Arquivo )

A Rede Cuca completa, nesta quarta-feira (21), 4 anos de atuação junto às comunidades da Barra do Ceará, Jangurussu e Mondubim. Para celebrar o momento, a Prefeitura de Fortaleza organizou uma programação especial que acontece em todos os Cucas e envolve serviços como testagem de HIV, sífilis e hepatite B e C, e atividades esportivas. Neste ano, estão previstas a construção de mais dois Cucas, no José Walter e no Pici, a partir de maio, de acordo com a PMF.

Em 2017, os Cucas Che Guevara, na Barra do Ceará, Chico Anysio, no Mondubim, e Luiz Gonzaga, no Jangurussu, receberam mais de 100 mil jovens em cursos, práticas esportivas, festivais, mostras, exposições e outras atividades.

Serviço

4 anos Rede Cuca

Dia: Quarta-feira (21)

Barra

8h às 10h e 15h15 às 17h - Treinamento funcional

8h às 11h e 16h às 21h - Desafio de natação

9h às 12h - MMA

13h às 17h - Jogos diversos no pátio

14h às 17h - Testagem HIV, Sífilis e Hepatite B e C

14h às 17h - Cine Perifa

15h às 17h Entre Mulheres: Cuidados em saúde Ginecológica da Mulher

14h15 às 15h15 - Pilates

14h às 17h - Jiu-jitsu

15h às 17h - Futebol de Areia

16h - Programa de rádio Som Dazárea

Jangurussu

13h às 17h - Testagem HIV, Sífilis e Hepatite B e C

13h às 17h - Elaboração de currículo

14h45 - Aulão de Judô

16h - Torneio de Vôlei de Praia

16h - Programa de rádio Som Dazárea

18h - Aulão de Muay Thai

19h - Desafio de natação

19h - Batalha de Mc's.

Mondubim

7h - Hidroginástica

9h às 11h - Desafio de natação

13h às 17h -Testagem HIV, Sífilis e Hepatite B e C

13h às 17h - Elaboração de currículos

15h às 17h - Oficina de circo

16h - Game of skate

16h - Programa de rádio Som Dazárea