Recém inaugurado, túnel da Avenida Borges de Melo alaga e causa transtornos a motoristas

10:13 · 07.07.2018 / atualizado às 17:00

Inaugurado na segunda-feira (2), túnel Eduardo Dourado da Fonte não aguentou a primeira chuva ( Foto: Cid Barbosa ) Rua Cônsul Gouveia, no bairro Carlito Pamplona, sempre alaga quando chove. Moradora reclama que limpeza dos bueiros não foi feita ( Foto: VC Repórter )

Roteiro conhecido da população de Fortaleza, basta chover para que as mazelas da Capital cearense fiquem evidentes. O tempo chuvoso que começou na noite de sexta-feira (6), e se estendeu durante a madrugada e até o início da manhã de sábado, causou dor de cabeça a motoristas e pedestres que trafegavam pelo túnel Eduardo Dourado da Fonte, localizado na Avenida Borges de Melo. A obra, que custou R$ 30 milhões, foi entegue à população na segunda-feira (2).

>>>Chove mais de 108 mm em Fortaleza em 24 horas

O alagamento da via impossibilitou a passagem de veículos e ainda na noite de sexta-feira, um carro teve que ser rebocado do local, gerando prejuízos ao condutor. A construção da Secretaria da Infraestrutura tem 300 metros de extensão e duas pistas de 10 metros de largura. A passagem inferior na malha viária da região permitirá que o VLT Parangaba-Mucuripe, ainda em fase de implementação, atravesse a via sem cruzar com os veículos que irão trafegar pelo túnel.

Por volta de 9h da manhã, dois caminhões faziam o serviço de drenagem das águas. Da noite de ontem até 10h desta manhã, segundo levantamento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Fortaleza e mais 31 munícipios registraram chuva no Estado. A Capital cearense foi o maior destaque com 108,2 mm.

Em nota, a Secretaria da Infraestrutura (Seifra) explicou que equipes da construtora responsável pela obra foram ao local, "vistoriando o sistema de bombeamento e drenando a água". A previsão era de que o túnel fosse liberado ainda nesta manhã. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) orientaram os motoristas na região.

Reclamações

O leitor Joaquim José Alves Costa, através da ferramenta VC Repórter, enviou reclamação dizendo que na Rua Cônsul Gouveia, no bairro Carlito Pamplona, fica completamente inundada sempre que chove. Ele já fez várias reclamações na prefeitura para limpeza das bocas de lobo da rua, mas, segundo o morador, segue sem ser atendido. Se você tem alguma reclamação similar, entre em contato conosco via VC Repórter no número 085 989488712.