Radialista cearense morre após ser vítima de assalto no Centro de Fortaleza

12:13 · 12.01.2017 / atualizado às 12:56

Em nota, a Universitária FM lamentou a “perda de um amigo, companheiro de trabalho, cidadão que dedicou sua vida à paz e às lutas democráticas" ( Foto: Divulgação )

O radialista cearense Djacy Oliveira, apresentador do programa Mundo do Trabalho, na FM Universitária, morreu na manhã desta quinta-feira (12), no Instituto Doutor José Frota (IJF). Ele se recuperava de uma cirurgia, após ser vítima de um tiro durante um assalto em um restaurante na rua Liberato Barroso, na tarde da última quarta-feira (11).

A Rádio Universitária FM, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura da Universidade Federal do Ceará (UFC), comunicou, por meio de nota, com profundo pesar, o falecimento do colaborador. Conforme a UFC, ele era militante político identificado com a causa da democracia e do trabalhador, atuando principalmente na área de comunicação popular e sindical.

Em nota oficial,publicada no portal da UFC, a Universitária FM lamentou a “perda de um amigo, companheiro de trabalho, cidadão que dedicou sua vida à paz e às lutas democráticas.”