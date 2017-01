Queremos Deus terá ônibus extras e operação de trânsito para receber fiéis

12:49 · 25.01.2017

Evento completa 30 anos em 2017 como parte do calendário cultural da cidade. ( Foto: Arquivo )

Evento católico tradicional do período de pré-carnaval, o Queremos Deus chega à 28ª edição, no próximo dia 05 de fevereiro, a partir das 13h, no Estádio Presidente Vargas, com o tema "Fazei tudo o que Ele vos disser", uma homenagem a Nossa Senhora. A programação de shows e celebrações contará com figuras católicas como a irmã Kelly Patrícia, o padre Antônio Furtado e o grupo Missionário Shalom.



Para facilitar o acesso à festa, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) disponibilizará 18 veículos extras, saindo dos sete terminais de integração da Capital a partir do meio dia. Além deles, outras 29 linhas regulares, em 115 veículos, atendem à região próxima ao PV. Por ser domingo, dia de Tarifa Social, quem optar por ir de ônibus pagará mais barato pela passagem, R$ 2,60 a inteira e R$ 1,10 a meia.



Trânsito

O cruzamento da rua Marechal Deodoro com a avenida Eduardo Girão será interditado a partir das 12h, de acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Ficam isoladas também as ruas Costa e Sousa e Paulino Nogueira. O tráfego será controlado por 50 agentes o órgão.



Já a segurança dos fiéis será garantida por 65 policiais militares, sete civis, 16 guardas municipais e 20 homens do Corpo de Bombeiros para atendimento de primeiros socorros em situações de emergência.



Programação

O coordenador do evento, Paulo Mindêllo, ressalta que o dia será mesmo "de pregações, louvor, música, alegria e muito poder de Deus". Ele convida ainda os fiéis a anteciparem a compra dos ingressos nos pontos de vendas , pelo valor de R$ 2,00 mais um quilo de alimento. As doações serão levadas à Santa Casa de Misericórdia e às obras sociais da Renovação Carismática Católica.

Serviço

28ª edição do Queremos Deus

Estádio Presidente Vargas (Rua Marechal Deodoro, 1187 - Benfica)

Dia 05 de fevereiro, às 13h