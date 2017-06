Queda de árvore bloqueia parcialmente a avenida Duque de Caxias

18:55 · 07.06.2017 / atualizado às 07:38 · 08.06.2017

Foto: VC Repórter

Uma árvore caiu, no final da tarde desta quarta-feira (7), na avenida Duque de Caxias, no Centro da Cidade. De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, o ocorrido causou apenas danos materiais e ninguém ficou ferido. Dois postes elétricos ficaram danificados.

A árvore ficava no canteiro central da via, em frente à Igreja do Carmo, e despencou por volta das 17h. O tronco bloqueou a avenida no sentido Centro/Aldeota, causando um pequeno engarrafamento.

Durante a queda, os galhos superiores da árvore entraram em contato com a fiação elétrica presente, derrubando dois postes próximos. Profissionais da Autarquia de Paisagismo e Urbanismo de Fortaleza (URBFor) removeram a árvore.

Energia elétrica garantida

A ENEL informa que já está ciente da situação e que a queda da árvore e dos postes não causou falta de energia em nenhum momento.

Uma equipe da empresa já foi enviada ao local para realizar as primeiras análises, a troca dos postes e das fiações danificadas.

A ENEL reforça ainda que a troca dos postes não vai causar falta de energia em nenhum momento, já que a redundância do sistema de distribuição da multinacional vai garantir que a energia que seria transportada pelos fios danificados seja redirecionada para outros postes.

A empresa afirma que vai trabalhar durante toda a noite desta quarta-feira (7) para garantir que a situação esteja normalizada durante a manhã desta quinta (8).