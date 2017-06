Quadrilha junina empolga mais uma edição do 'Tô na Praça', no Sumaré

18:54 · 10.06.2017 / atualizado às 20:38

Distribuição de pipoca e de brindes animam os participantes do Tô na Praça deste sábado (10), realizado no Conjunto Sumaré, no Passaré Programações culturais e ambientais atraem público para o evento Tô na Praça, no Sumaré

No embalo dos festejos juninos, o "Tô na Praça" desembarcou neste sábado (10) no Conjunto Sumaré, levando uma série de atrações para a comunidade. Dentre elas, a presença do personagem Bem Limpinho, que orientou a população sobre educação ambiental e práticas sustentáveis. Além disto, teve distribuição de pipoca e de brindes. O evento é realizado pelo Sistema Verdes Mares e pela Prefeitura de Fortaleza.

A programação levou um show com a banda Pé de Serra Regional e do grupo de rap Cordel McS. Para quem gosta de malhar, um aulão de zumba, para os adeptos dos esportes, a apresentação grupo de karatê do Instituto Beatriz Ilário. O ponto alto das atrações foi a animação da quadrilha Brilho do Sertão, que levou toda a magia dos festejos juninos a população do Conjunto Sumaré, no bairro Passaré.

Para a dona de casa, Antônia Saldanha, o Tô na Praça é uma ótima oportunidade para as crianças do bairro conhecerem os talentos da comunidade. Mãe de uma menina de 9 anos, Antônia também se diverte com a programação destinada não apenas às crianças, mas aos jovens e adultos. "O evento é muito bem organizado e é seguro", diz.

Já Sandro Marcelo, operador de abastecimento, acredita que o evento traz segurança para o bairro. "É uma ocasião diferente, tem movimento de pessoas, as crianças se divertem. Minha filha participou do grupo de dança. É maravilhoso", completa.

Saiba mais:

O Sistema Verdes Mares está levando para 40 praças, em toda a cidade, o 'Tô na Praça' que está acontecendo aos sábados, de fevereiro a novembro, convidando diversas famílias para ocupar o espaço público em um evento que garantirá a segurança e o conforto de todos. Um total de 16 praças já receberam a ação.

O evento foi desenvolvido com objetivo de motivar a interação nas praças de diversos bairros de Fortaleza, levando atividades que proporcionem mais bem-estar e alegria para as famílias dessas comunidades.