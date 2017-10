Pronatec recebe pré-inscrições a partir de segunda-feira (16)

18:00 · 13.10.2017 / atualizado às 18:05

Quem estiver interessado no programa poderá se inscrever a partir do dia 16 ( Foto: arquivo )

Com 31 cursos de Formação Inicial Continuada, o Pronatec Voluntário deve abrir processo de pré-inscrição no próxima segunda-feira (16). O lançamento do programa será feito pela Prefeitura de Fortaleza e acontece também na segunda no Estoril, às 9h da manhã. Em todo o país, 500 mil vagas serão ofertadas.

Todos os cursos a serem oferecidos são à distância e possuem carga horária mínima de 160 horas. Eles serão administrados por instituições privadas de educação, a Prospere (RN) e a Residência Educação (AL). Estão entre os cursos: Libras, Inglês, Espanhol, Atendimento, Vendedor, Editor de Vídeo, Fotógrafo, entre outros.

O Pronatec é iniciativa dos Ministérios do Turismo (Mtur) e da Educação (MEC) e o principal intuito é de capacitar jovens para o mercado de trabalho, com um público alvo de estudantes com 15 anos que concluíram ou que estejam cursando o ensino médio.

Pré-inscrição

Quem estiver interessado no programa poderá se inscrever a partir do dia 16, preencher o formulário e enviar para o email: setfor.pronatec@gmail.com. O prazo segue até o dia 21 de outubro.