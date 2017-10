Projeto 'Viva o Parque' é opção de lazer e contato com a natureza para toda a família

16:28 · 14.10.2017 / atualizado às 17:07

Todos os domingos, de 7h às 12h, é possível desfrutar de atividades no Parque Estadual do Cocó e no Parque Botânico. A programação inclui aeróbica, yoga, biodança, tai chi chuan, dança de salão, capoeira, slackline, apresentações culturais, jogos coletivos como corrida de saco, carimba e bandeirinhas, aulas de circo, pintura facial, contação de histórias, teatro de bonecos, teatro de rua, malabares, brincadeiras tradicionais de pipa, bola de gude, elástico e ciranda.

Também é possível organizar piqueniques, festas de aniversário, encontros religiosos, passeios de trilhas, brincadeiras no parque infantil e palestras ambientais no Cine Cocó, com exposição da fauna e flora do Cocó.

Arvorismo

Uma das atrações mais populares do Parque do Cocó, o arvorismo oferece 10 estações de ecoaventura. Aos sábados e feriados, o funcionamento é de 8h às 12h e de 14h às 17h. Aos domingos ele está incluso na programação do Viva o Parque, das 7h às 12h. A novidade é o paredão de escalada do Parque do Cocó, que faz parte das atividades de arvorismo, proporcionando mais lazer para quem frequenta o parque. Após passar por uma recuperação, a estrutura ganhou um novo visual por meio da pintura do artista plástico Peter Sousa.

Passeio de barco

O parque também oferece o passeio de barco pelo Rio Cocó, de terça a domingo, exceto às quartas, quando os passeios são destinados às escolas públicas gratuitamente. Os horários variam de acordo com a tábua de marés, e o agendamento pode ser realizado através do telefone (85) 3234.3574.

Esportes

Quadras poliesportivas estarão disponíveis para a prática de futsal, basquete e vôlei, além das quadras de areia para a prática do vôlei de praia e beach tênis. O parque ainda dispõe de um calçadão de 1.300 metros sinalizado para a prática de cooper e caminhadas.

Parque Botânico

É localizado às margens da CE-090, na confluência com a rodovia Sol Poente (CE-085), em Caucaia. As atividades do projeto Viva o Parque no Parque Estadual Botânico também acontecem aos domingos de 7h às 12h, mas encerrarão no dia 22 de outubro. O Parque Botânico, contudo, continuará aberto aos finais de semana com 6 quilômetros de trilhas e uma vasta diversidade de fauna e flora.

Devido à sua variedade ecológica, o parque costuma ser utilizado para ações de educação ambiental por escolas e grupos. É possível agendar as visitas ligando para o número 3368.9452.