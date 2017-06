Projeto promete revitalização de área verde e limpeza da orla de Fortaleza

17:07 · 06.06.2017 / atualizado às 18:41

A área do Parque Rachel de Queiroz será uma das principais beneficiadas. ( FOTO: Kaio Machado/Prefeitura de Fortaleza )

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Sema), anunciou nesta terça-feira (6), os detalhes do projeto Fortaleza Cidade Sustentável (FCS), que promoverá uma série de ações de sustentabilidade na Capital, entre elas a revitalização do Parque Rachel de Queiroz.

Para que o projeto saísse do papel, a Prefeitura de Fortaleza conseguiu um empréstimo de 73 milhões de dólares junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), um dos braços do Banco Mundial. No total, o FCS receberá um investimento de 146,6 de dólares, sendo a outra parte de responsabilidade do município.

O dinheiro do banco chegará somente em 2018, mas as ações já começarão neste ano. A previsão é que as obras sejam concluídas em 2024.

O programa prevê a implementação de atividades do componente ‘Águas da Cidade’, que faz parte da política ambiental de Fortaleza. Tal ação irá beneficiar moradores que não possuem rede de água e esgoto por meio da instalação gratuita. De acordo com o prefeito Roberto Cláudio, 16 mil domicílios serão beneficiados.

Com a implementação, os imóveis que estão na Bacia da Vertente Marítima, que é uma faixa de terra localizada entre a desembocadura dos rios Cocó e Ceará, indo da Barra do Ceará até o Centro. Com isto, a Prefeitura afirma que aumentará a balneabilidade de toda a orla oeste de Fortaleza.

Parque urbano

Além das ações voltadas para água e esgoto, o projeto Fortaleza Cidade Sustentável promete a revitalização dos 12 quilômetros de extensão do Parque Rachel de Queiroz. Passando por 14 bairros da cidade, a área receberá ciclovia, equipamentos de esporte, urbanização, além de ações de conservação da fauna, flora e recursos hídricos.

A implantação do Parque será um vetor de transformação da área de sua intervenção e do seu entorno, sendo um incentivo para revitalização da região por meio da instalação de empreendimentos e equipamentos a partir de parcerias público-privadas, por exemplo.