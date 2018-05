Projeto Pôr do Sol tem apresentação no Mercado dos Peixes neste domingo (6)

14:56 · 04.05.2018 / atualizado às 15:23

O projeto existe desde 2017 ( Foto: Kid Junior )

As apresentações musicais do Projeto Pôr do Sol retomam as atividades em maio. Um sanfoneiro que toca clássicos de Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Dominguinhos e músicas dos compositores cearenses como Fagner e Belchior se apresentará em uma jangada.

Nos domingos deste mês, o artista que se apresenta é Claudinho Sousa. A iniciativa é do Sesc, instituição mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, com o apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza (SetFor).

Ao fim de tarde, o sanfoneiro embarca na jangada e segue tocando e navegando enquanto os turistas veem o pôr do sol e apreciam a música e os serviços do Mercado dos Peixes.

“A ideia é sonorizar o ambiente do mercado no horário do pôr do sol para completar o valor turístico do local”, declara Danilo Gurgel, um dos sanfoneiros que se apresentou durante o mês de abril.

Conforme a SetFor, a cada mês um novo artista será convidado a embarcar na jangada musical. Para Danilo esta foi uma experiência maravilhosa. “Eu sempre tive um respeito com o mar, para mim, é uma experiência mais que cultural, é divina”.