Projeto Pôr do Sol anima a tarde no Mercado dos Peixes

18:49 · 06.05.2018

Mesmo com o céu nublado deste fim de domingo (6), o Projeto Pôr do Sol animou quem passeava pelo Mercado dos Peixes, no Mucuripe. Aos domingos, uma jangada se faz palco para músicos cearenses tocarem sanfona enquanto o sol se põe. Neste, Claudinho Sousa, que deve se apresentar no local todos os domingos do mês de maio, tocou clássicos de Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Dominguinhos e músicas de compositores cearenses como Fagner e Belchior, entre outros.

Cristiane Castelo Branco, bancária, foi ao local só para assistir ao show. Por volta das 16h30, já estava ansiosa para ver o espetáculo e, foi só o artista despontar na orla do Mucuripe para a mulher empunhar o celular em mãos. "Eu achei bacana, já tinha visto algumas mídias falando sobre e vim para conhecer a iniciativa. Acho que traz o público, é mais uma atração para Fortaleza", opina a bancária.

A iniciativa é do Sesc, instituição mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, com o apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza (SetFor). Ao fim de tarde, o sanfoneiro embarca na jangada e segue tocando e navegando enquanto os turistas veem o pôr do sol e apreciam a música e os serviços do lugar.

Para Raquel Matos, que foi ao show pela primeira vez para acompanhar sua irmã, a ideia é interessante. "É muito legal porque somos tão carentes de cultura, um show assim é de apreciar", relata. Débora Matos, dentista complementa a fala de Raquel. "Amo música! Isso me motivou muito a vir. Só o tempo nublado que frustra, mas a música é maravilhosa", comenta aos risos.

A cada mês um novo artista é convidado a embarcar na jangada musical. Para Danilo Gurgel, um dos sanfoneiros que tocou no mês de abril, esta foi uma experiência maravilhosa. “Eu sempre tive um respeito com o mar, para mim, é uma experiência mais que cultural, é divina”.

Serviço

Projeto Pôr do Sol com Claudinho Sousa

Aos domingos de maio

Horários: 16h e 17h

Local: Mercado dos Peixes

(Av. Beira Mar, 3479 - Meireles, Fortaleza)