Projeto oferta oficina de mecânica de bicicletas para ciclistas mulheres

09:30 · 13.09.2018

A Rede Bike Anjo realiza a “Roda de Conversa e Oficina de Mecânica de Bicicletas para Mulheres”, na Casa Cavilosa (bairro Joaquim Távora), das 19h às 22h. O evento faz parte de uma programação especial totalmente dedicada às ciclistas mulheres — e compõe uma lista de eventos pensados para setembro, Mês da Mobilidade.

Além da oficina, será realizado o passeio ciclístico Pedal das Minas, com saída da Estátua de Iracema Guardiã, na Av. Beira-Mar, no próximo sábado (15), a partir das 15h.

Na Roda de Conversa, as participantes irão trocar experiências e discutir sobre suas vivências no trânsito. “A oficina de mecânica será ministrada pela ciclista Andréa Bezz, que vai compartilhar seus conhecimentos de mecânica de bicicletas, incluindo manutenções e trocas de pneus”, revela a organização. Comidas veganas estarão à venda no local.

Já no sábado, no Pedal das Minas, as ciclistas passarão por vários pontos históricos da Capital ligados à luta da mulher e à resistência feminina. “O passeio será realizado exclusivamente por mulheres, que irão pedalar em grupo, sem batedores. O grupo irá passar por pontos como a Casa das Feministas, Estátua da Raquel de Queiroz, Delegacia da Mulher até finalizar o percurso no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura”, completa o Bike Anjo.

Rota da Mobilidade

Outro passeio, para encerrar a programação da Rede Bike Anjo em setembro, será o “Rota da Mobilidade”, que acontece no próximo dia 29, a partir das 15h, com saída da Praça da Imprensa.

Ciclistas (homens e mulheres) irão pedalar em grupo, sem batedores, em um percurso total de aproximadamente 30 km. Mostrar intervenções recentes de mobilidade urbana na cidade, tanto positivas quanto negativas, incluindo terminais de ônibus, viadutos, túneis e passarelas serão temas abordados pelo passeio.

No Mês da Mobilidade, já foram realizadas realizadas duas Escolas Bike Anjo (EBA) nos dois primeiros domingos deste mês, na Praça Luíza Távora e no Parque das Crianças. Na EBA, voluntários ensinam principiantes a darem as primeiras pedaladas. A próxima edição da Escola Bike Anjo deve acontecer no dia 14 de outubro, das 8h30 às 11h30, na Praça Luíza Távora.

Setembro é celebrado como Mês da Mobilidade em virtude do Dia Mundial Sem Carro, data comemorada no dia 22 deste mês em várias cidades do planeta para alertar quanto ao uso excessivo do automóvel e a necessidade de se buscar meios alternativos de transporte urbano.