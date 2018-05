Projeto oferece alternativa de diversão junto à natureza neste domingo

19:29 · 05.05.2018 por Redação Diário do Nordeste

O fortalezense terá uma alternativa de entretenimento com bastante natureza neste domingo (6). O Projeto Viva o Parque, realizado pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social (Coeas), oferecerá vários serviços e ações no Parque do Cocó, em Fortaleza.

O evento, que busca reaproximar a população da natureza através de atividades de educação ambiental, práticas esportivas, lazer e recreação, ocorre de 7h ao meio-dia. A

s atividades, para adultos e crianças, são gratuitas. Dentre as ações estão tai chi chuan, yoga, biodança, zumba aeróbica, dança de salão, capoeira, slackline e apresentações culturais.

Para as crianças, ainda haverá brincadeiras, jogos coletivos, aulas de circo, pintura facial, contação de histórias, teatro de bonecos, teatro de rua e malabares.

O ponto alto das atividades será o arvorismo, com 10 estações de ecoaventura para o público mais radical.

Ainda no domingo, às 9h, acontece a solenidade de posse do Conselho Gestor do Parque do Cocó, em meio às atividades do Projeto Viva o Parque.