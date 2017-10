Programação do Dia das Crianças leva cinema para pacientes do Albert Sabin

13:46 · 10.10.2017 / atualizado às 14:26

Olhos atentos, seguindo qualquer movimento realizado pelos personagens que ganham forma nas telas das televisões. Quem transitou entre os corredores do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) percebeu a concentração dos pacientes, que acompanhavam filmes infantis como "A Era do Gelo" e "A Dama e o Vagabundo".

A ação cinematográfica faz parte da programação especial do hospital para as crianças, que seguirá até quarta-feira (11). A organização das exibições dos filmes e todo o apoio técnico — assim como os videogames que foram disponibilizados em alguns blocos e a instalação do pokémon Charizard, no jardim da unidade — foi capitaneado pela mesma equipe responsável pela Super Amostra Nacional de Animes (Sana), maior evento de cultura pop asiática que acontece na Cidade.

Na visão de Fabriciane Ribeiro, uma das organizadoras da atividade, o lazer funciona como um modo de amenizar as dificuldades. “Está chegando o Dia das Crianças e para eles é bom ser lembrado. Eles passam muito tempo aqui, se resume bem dizer a esse espaço, então é uma distração para sair um pouco da parte negativa da realidade”, afirma.

Para além das crianças, os próprios adultos se entreteram com a atividade lúdica. Para Martinala Costa, 40, a exibição é um ganho para todos. “O que tá acontecendo é muito bom para as crianças. As coisas só estão melhorando desde que cheguei aqui”, garante a moradora de Caucaia, que acompanha o pequeno Everton Douglas, de 3 anos. A criança costuma ir ao hospital desde o próprio nascimento, devido a um problema no fígado, e fará um transplante em janeiro. Martinala reforça que o entretenimento é uma alternativa positiva para perpassar as dificuldades. “Tudo isso estimula ele a se recuperar”, pontua.

Em meio a Cidade da Criança, espaço do hospital onde a brincadeira é regra, a pequena Yasmin Rodrigues, de 8 anos, aproveitava o último dia dentro da unidade. Se recuperando de uma cirurgia no apêndice, a menina abandonou provisoriamente a pintura — sua brincadeira preferida — e se posicionou na frente da televisão por cerca de duas horas, para acompanhar um dos filmes em exibição. Para a mãe Idaiane Rodrigues, 27, a ação ajuda que a curta recuperação seja a melhor possível. “Felizmente, está tudo bem e como planejado. Ela assistir o filme e depois sair para brincar é bom para a recuperação”, conclui.

Amanhã (11), as atividades serão realizadas pelo grupo “Amigos da Alegria”, responsável por divertir diversas unidades de saúde há 12 anos. Na ocasião, o hospital será ocupado por animadores e os voluntários sortearão brinquedos para as crianças pacientes do Hias.