Programação de Dia das Crianças continua em Fortaleza

O Dia das Crianças foi comemorado nacionalmente na quinta-feira (12), mas as programações em Fortaleza continuam para fazer a alegria dos pequenos em vários pontos da Capital.

O Projeto Bom de Fortaleza, realizado pela Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) conta com programação cultural gratuita em praças espalhadas por toda a cidade, sempre aos sábados, em sete praças da capital cearense, uma em cada regional. Neste sábado (14), o projeto inicia às 9h na Praça dos Leões com contação de histórias, recreação infantil e outras atrações que seguem até as 12h30. Além do Centro, o Polo de Lazer da Sargento Hermínio, as Praças do Mirante, Rodolfo Teófilo, Argentina Castelo Branco, Padre Cícero e Praça da Igreja de Messejana também serão contemplados a partir das 16h.

O Corredor Turístico e Cultural da Monsenhor Tabosa, que acontece geralmente aos sábados, também trará uma programação especial neste fim de semana, das 16h às 20h. Bateria Infantil, contação de histórias e oficina de reciclado são algumas das atrações oferecidas.

O Cineteatro São Luiz também exibirá, gratuitamente, os longas A Bela e a Fera em 3D, Frozen e Moana, neste sábado e domingo (14 e 15) a partir das 10h. Já às 17h do domingo, o equipamento traz o show “Doidice que Dá”. A temática do show remete a bichos extraordinários, criaturas lendárias que permeiam o folclore cearense e o imaginário infantil, assim como os animais de estimação – que fazem parte do dia a dia das crianças.

O Theatro José de Alencar apresentará, no fim de semana, apresentações inéditas voltadas para as crianças e realizadas pelas Orquestras Filarmônica do Ceará e pela Eleazar de Carvalho. A primeira ocorre no dia 14/10, às 19h30, no palco principal, apresentando músicas de filmes produzidos pela Disney, como A Bela e a Fera e O Rei Leão, além de clássicos da nossa cultura como O Sitio do Pica Pau Amarelo. A Orquestra solicita ao público que for ao concerto que também possa doar uma lata de leite para o IPREDE. Os ingressos custam R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).

Já no domingo, dia 15/10, às 10h, o TJA recebe a Orquestra Eleazar de Carvalho em seu concerto especial para a família cearense. A atividade tem por objetivo ajudar as instituições “Peter Pan e Casa do Zé”, que cuidam de crianças carentes. A entrada é uma lata de leite ou um brinquedo.

A programação infantil é destaque também no Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ). Todo domingo do mês de outubro, o equipamento traz uma atividade, sempre começando às 15h30, no CCBJ, com filmes como “Divertida Mente”, “Frozen” e “Moana”. A programação continua com o “Brincando e Pintando”, às 16h, em que uma série de jogos, pinturas, brincadeiras e outras atividades são oferecidas às crianças, e, às 17h, tem espetáculos e contação de histórias, tudo na Praça Central do Bom Jardim, com entrada franca.

Além desses, o Zoológico da capital estará dando continuidade à programação feita desde o início da semana. Neste sábado, um teatrinho da CAGECE conscientizará os pequenos, que também terão a oportunidade de fazer uma oficina de brinquedos com materiais recicláveis. No domingo (15), o dia será livre para visitação.

Serviço

Programação Bom de Fortaleza (14/10)

Regional Centro

Praça General Tibúrcio (Praça dos Leões)

09h - Palco Aberto para Cordelistas

09h30 - Chuáá em Sarau Poético (contação de histórias)

10h30 - Recreação Infantil com grupo Hora de Brincar

11h30 - Paisagem Sonora com Talles (música instrumental)

12h30 - GhettoRoots apresenta o show “Traficando Poesias”

Regional I

Polo de Lazer da Sargento Hermínio

16h30 - Contação de histórias e roteiro histórico

17h30 - Projeto de Bem com a Vida – Zumba Infantil

18h - Grupo Terra Crua (Dança do Côco)

18h30 - Orquestra de Sopros e Cordas

19:30 - O circo vai a praça - Circo Mirtes

Regional II

Praça do Mirante

17h10 - Cantora Leticia Rufino

17h30 - Aulão de Zumba Rosa com professor Zin Leandro Breno

18h - Animação e Brincadeiras do palhaço Atrapalhado

19h10 - Grupo de Teatro Dito & Feito

19h50 - Banda Pacote de Biscoito

* O Palhaço Atrapalhado é uma das atrações da praça, com brincadeiras durante toda a programação.

Regional III

Praça: Rodolfo Teófilo

16h30 - Palco Aberto

16h45 - Trupe Bom Balaiar

18h – Banda Infantil Aquarela

19h30 – Roda Infantil de Capoeira Com Grupo Nação Griô

Regional IV

Praça Argentina Castelo Branco

16h - Animação Infantil com Ana Cristina

17h - AMC no Trânsito com Jogo Trânsito Cidadão

18h - Palco Aberto com a poetisa Gisele Peixoto

18h15 - Contação de histórias com Patrícia Adjokê

19h - Palco aberto com a cantora Vitória

19h10 - Boi Juventude com Mestre Zé Ciro

Regional V

Praça Padre Cícero

17h - Oficina de desenho com a professora Natércia Sucupira

18h - Oficina de Pintura em gesso com Movimento Kids

19h - Show infantil com a Trupe Realejo

20h - Contação de história com Paula Yemanjá: "Contos que encantam"

Regional VI

Praça Igreja de Messejana

16h - Contação de história com a Trupe Divertido Kids

17h - Grupos Fast Circus (espetáculo de circo)

18h - Espaço Mandinga - Capoeira Brasil

19h - Banda Equalize (cover da Pitty)

Corredor Turístico e Cultural da Monsenhor Tabosa (14/10)

Local: Avenida Monsenhor Tabosa (Entre as ruas Dom Joaquim e Nogueira Acioli)

16h: Oficina de Reciclado com Natalia Golignac

17h: Contação de histórias

18h: Bateria infantil

Outras atrações: Pula pula, pipoca e algodão doce

Cineteatro São Luiz

Sábado (14/10)

“A Bela e a Fera” em 3D (Classificação indicativa: 10 anos | Dublado) às 10h

“Frozen – Uma Aventura Congelante” (Classificação Indicativa: A partir de 3 anos), às 14h

“Moana – Um Mar de Aventuras” (Classificação indicativa: Livre | Dublado), às 16h30.

Domingo (15/10), “A Bela e a Fera” em 3D (Classificação indicativa: 10 anos | Dublado), às 10h e às 15h.

Zoológico Municipal Sargento Prata

Sábado (14/10)

- “Pingo e Gota no esquadrão contra o desperdício”- Teatrinho da CAGECE

- PetBio da UFC – oficina de brinquedos com matérias recicláveis,

Horários: 09h às 11h e 14h às 15h

Domingo (15/10)

- Dia livre para visitação

Horários: 09h às 11h e 14h às 15h