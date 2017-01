Programa Mais Médicos tem todas as vagas preenchidas no Ceará

09:25 · 26.01.2017 / atualizado às 09:43

Os médicos selecionados devem iniciar as atividades nas unidades básicas a partir do dia 1° de fevereiro. ( Foto: José Leomar )

1ª chamada do novo edital do Programa Mais Médicos, que prioriza candidatos com cadastros regionais de Medicina do Brasil, preencheu todas as 142 vagas destinadas a 61 cidades do Ceará. Fortaleza receberá o maior número de profissionais: ao todo, serão 26. Em seguida, vêm as cidades de Maranguape, com oito vagas, e Porteiras, Sobral e Tauá, com cinco vagas cada. que prioriza candidatos com cadastros regionais de Medicina do Brasil, preencheudestinadas a 61 cidades do Ceará. Fortaleza receberá o maior número de profissionais: ao todo,Em seguida, vêm as cidades de Maranguape, com oito vagas, e Porteiras, Sobral e Tauá, com cinco vagas cada.

Os médicos selecionados devem iniciar as atividades nas unidades básicas a partir do dia 1° de fevereiro, mas, antes, deverão confirmar o interesse nas vagas, se apresentando aos Municípios escolhidos na inscrição. Os gestores deverão então validar os profissionais no sistema do Programa até o dia 31 de janeiro.

Em todo o País, 99% das vagas foram preenchidas por brasileiros. Dos 1.390 postos, 1.378 tiveram médicos alocados. A medida faz parte das ações do Ministério da Saúde para ampliar a participação de brasileiros, uma das prioridades da atual gestão.

Substituições

A meta do Governo é realizar 4 mil substituições de médicos cubanos por brasileiros em três anos, reduzindo de 11,4 mil para 7,4 mil os participantes estrangeiros. A expectativa é preencher 40% do total de profissionais no programa. O novo edital foi o primeiro a seguir esse modelo, ofertando 900 vagas.

Segundo a Pasta, as vagas remanescentes serão ofertadas em 2ª chamada, prevista para a primeira dezena de fevereiro. Pela primeira vez, o programa ofereceu permuta de localidade: os profissionais puderam escolher quatro localidades de preferência e foram distribuídos conforme critérios de classificação; 91% conseguiram ser alocados em sua primeira opção.

Confira a lista de cidades cearenses beneficiadas e o respectivo número de vagas preenchidas:

Acaraú 2

Alcântaras 1

Alto Santo 2

Aracati 2

Assaré 2

Barreira 1

Barroquinha 1

Beberibe 1

Boa Viagem 2

Brejo Santo 1

Camocim 2

Campos Sales 1

Canindé 3

Cariús 1

Catarina 1

Caucaia 3

Choró 1

Crato 2

Cruz 1

Fortaleza 26

Fortim 1

Guaramiranga 1

Horizonte 3

Icapuí 2

Ipaporanga 1

Itaiçaba 2

Itaitinga 1

Itapagé 1

Itapipoca 2

Itarema 1

Itatira 1

Jaguaretama 1

Jaguaribara 1

Jardim 3

Jijoca de Jericoacoara 3

Lavras da Mangabeira 1

Maranguape 8

Marco 1

Martinópole 1

Massapê 3

Missão Velha 1

Mombaça 2

Mucambo 1

Nova Russas 2

Pacajus 3

Pedra Branca 2

Porteiras 5

Quiterianópolis 1

Quixeré 2

Russas 3

Santana do Acaraú 2

São Gonçalo do Amarante 2

São Luís do Curu 1

Sobral 5

Tauá 5

Tejuçuoca 2

Trairi 4

Tururu 1

Uruburetama 1

Uruoca 1

Várzea Alegre 3