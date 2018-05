Professores da rede municipal de Fortaleza decidem por continuidade da greve

13:47 · 04.05.2018 / atualizado às 14:34

Professores e lideranças sindicais reuniram-se nesta sexta-feira (4) para discutir sobre a paralisação ( Foto: José Leomar )

Prefeitura de Fortaleza e os professores da rede municipal de ensino, imprescindível para o bom funcionamento da Educação na Capital, segue prejudicando uma terceira parcela desse contexto: a de estudantes das escolas públicas. Sem um acordo nem negociações resolutivas com a administração pública, os docentes decidiram, nesta sexta-feira (4), em assembleia realizada no bairro Dionísio Torres, pela continuidade da greve, que foi A visível cisão da aliança entre ae osda rede municipal de ensino, imprescindível para o bom funcionamento da Educação na Capital, segue prejudicando uma terceira parcela desse contexto: a de estudantes das escolas públicas. Sem um acordo nem negociações resolutivas com a administração pública, os docentes decidiram, nesta sexta-feira (4), em assembleia realizada no bairro Dionísio Torres, pelacontinuidade da greve, que foi declarada ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) , mas já se estende desde o dia 18 de abril.

De acordo com a diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), Ana Cristina Guilherme, não tem existido um diálogo entre a gestão municipal e a categoria, o que “dificulta uma mudança na situação”. “A Câmara Municipal nos apresentou uma proposta que, além de não satisfazer a categoria, não tem validade nenhuma, porque não tem aval do prefeito. Ele não conversa com a gente. Assim, o Comando de Greve decidiu por continuar a paralisação”, afirmou.

Ao todo, segundo o Sindiute, cerca de 4 mil docentes efetivos estão fora das salas de aula, e mais de 2 mil substitutos e temporários tentam manter a rotina nas unidades escolares. “Não temos como dizer quantas escolas estão de greve, porque esses profissionais são coagidos a trabalhar, juntar turmas e dar aula a dois ou três alunos, como se estivesse tudo normal”, critica a diretora. Já outro membro da diretoria do sindicato, Wellington Monteiro, estima que aproximadamente 80% das escolas aderiram à greve.

Reivindicações

Além do reajuste de 6,81% no Piso Salarial, determinado pelo Ministério da Educação (MEC), e das chamadas “pecunhas”, gratificações destinadas aos servidores; a categoria reivindica ainda “melhorias das condições de trabalho, segurança nas escolas e investimento em fardamentos e materiais para os estudantes”, como reforça Ana Cristina Guilherme.

Inicialmente, a Prefeitura ofereceu uma divisão do pagamento do reajuste em duas parcelas, sendo a primeira de 2,95%, já concedida no mês passado; e a segunda de 3,75%, a ser paga apenas em janeiro do ano que vem. Já a proposta mais atual da Câmara Municipal, que intermedeia as negociações, “oferta o parcelamento em três vezes, dividindo os 3,75% anteriores em 1,86% para julho e 1,86% para dezembro”, segundo explica Wellington Monteiro. A proposição foi rejeitada pela categoria.

Sem aulas

Uma professora de uma escola municipal localizada na Grande Messejana, que preferiu não ser identificada, ressalta que o prejuízo causado aos estudantes pelo período sem aulas “é óbvio”, mas afirma que “acontece mesmo com a categoria em sala”. “O problema não é só a gente não estar lá, é a situação das escolas. Como educar direito sem material básico, sem fardamento para os estudantes e com a bandidagem entrando a qualquer hora? A gente se vira nos 30, infelizmente”, lamenta a docente.

De acordo com a diretoria do Sindiute, a reposição das aulas perdidas pelos estudantes “é sagrada”, sendo realizada aos sábados, em aulas extras durante a semana ou ainda por meio da redução do tempo de férias.

