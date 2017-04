Procissão de Ramos deverá reunir até 10 mil fiéis em ato religioso

12:55 · 08.04.2017 / atualizado às 13:05 por Marcus Peixoto

celebração do Domingo de Ramos, em ato que constará de procissão e missa na Catedral Metropolitana de Fortaleza. A cerimônia, que terá início às 8 horas com procissão saindo da Igreja do Cristo Rei em direção à Sé, marca o ínicio dos ofícios religiosos na Cerca de 10 mil fiéis são aguardados neste domingo (9) durante aem ato que constará de procissão e missa na Catedral Metropolitana de Fortaleza. A cerimônia, que terá início às 8 horas com procissão saindo da Igreja do Cristo Rei em direção à Sé, marca o ínicio dos ofícios religiosos na programação da Semana Santa pela Igreja Católica.

De acordo com o pároco da Catedral, padre Clayton Alexandrino, a bênção dos ramos ocorrerá a partir das 8 horas. Em seguida, acontecerá a procissão, com cânticos de louvor e paradas para as leituras. O ato religioso terá à frente o arcebispo de Fortaleza, dom José Antônio Tosi Marques. Segundo o sacerdote, o ritual revive na memória o dia no qual os hebreus aclamaram o Salvador, estendendo os seus mantos pelo caminho e o aclamando com Hosanas segurando palmas de oliveira nas mãos.

Já o padre piamartino Ronaldo Negreiros, reforça o caráter de conferir ao Domingo de Ramos o início da Semana Santa. "A Igreja Católica, todos os anos repete este mesmo gesto, quando reúne os seus fiéis no Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, cada um portando em mão os seus ramos verdes a serem abençoados e depois saem em procissão, aclamando Jesus Cristo com Hosanas. Desta maneira, a liturgia católica todos os anos faz recordar que Jesus Cristo entra de maneira solene em Jerusalém para sofrer a Paixão e Morte de Cruz, portanto, este é chamado de Domingo de Ramos da Paixão do Senhor; como também nos recorda que neste mundo, somos peregrinos para o Céu", disse.

Conforme destacou, "o Simbolismo na Igreja Católica é muito importante para alimentar a nossa fé cristã. Os ramos verdes abençoados e levados pelos fiéis em procissão para depois serem guardados em casa nos fazem recordar que assim como Jesus Cristo se entregou por nós, como vítima sacrifical, a nossa vida também deve ser uma constante doação de amor pelos irmãos, seguindo o exemplo do nosso Mestre. Á medida que o tempo passa, os ramos vão secando, fica para nós este sinal, que a nossa vida adquire muito sentido, quando vivemos para servir e doar-se por amor, como fez Jesus Cristo".

Além de missas às 10 horas, serão celebrados atos litúrgicos na Catedral de Fortaleza às 12h e 18h30. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) dará apoio à procissão. Em todas as missas acontecerá a coleta para a Campanha da Fraternidade.